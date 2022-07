Gestrüpp um Gewässer im Unstrut-Hainich-Kreis wird entfernt

Unstrut-Hainich-Kreis. Der Gewässerunterhaltungsverband Helbe ist noch bis Mitte September mit teils schwerem Gerät zum Hochwasserschutz im Einsatz.

Seit Anfang Juli und noch bis Mitte September kümmert sich der Gewässerunterhaltungsverband Helbe um die Mahd entlang der Gewässer. Gräser, Büsche und Gestrüpp werden von den Ufern und den Gewässersohlen entfernt. Damit soll das Wasser ungehindert abfließen können, was letztlich dem Hochwasserschutz dient. Konkret geht es um Gewässer in den Orten Bad Tennstedt, Ballhausen, Bruchstedt, Haussömmern, Kutzleben, Tottleben, Urleben, Sundhausen, Dünwald und Menteroda. Die Arbeiten werden vom Verband selbst sowie von der Landschafs- und Gartenbaufirma Gebhardt aus Bad Frankenhausen durchgeführt. In welchem Ort wann gearbeitet wird, steht im Internet auf der Seite www.guv-helbe.de