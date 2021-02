Der Autofahrer wurde aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme in ein Krankenhaus gebracht.

Görmar An der Unfallstelle nahe der Berufsschule mussten sich die Autofahrer für 1,5 Stunden auf Behinderungen einstellen.

Gesundheitliche Probleme: Autofahrer fährt in Görmar in Gegenverkehr und Haltestelle

In Görmar, auf der Sondershäuser Landstraße, führten am Freitagmorgen, gegen 9.05 Uhr, gesundheitliche Probleme eines Autofahrerers zu einem Unfall. Der 39-Jährige kam auf Höhe der Berufsschule von der Straße ab, durchfuhr einen Graben, kollidierte mit einem Bushäuschen, ehe er mit seinem Dacia Sandero in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem Audi Q 3 zusammenstieß.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Inwiefern er Verletzungen vom Unfall erlitten hat, ist noch unklar. Die Fahrerin im Audi blieb unverletzt.

An der Unfallstelle mussten sich die Autofahrer für 1,5 Stunden auf Behinderungen einstellen.

Autofahrer kollidiert in Görmar mit Bushäuschen Autofahrer kollidiert in Görmar mit Bushäuschen Auf der Sondershäuser Landstraße, in Görmar führten am Freitagmorgen, gegen 9.00 Uhr, gesundheitliche Probleme eines Autofahrers zu einem Unfall. Foto: Daniel Volkmann

Autofahrer kollidiert in Görmar mit Bushäuschen Der 39-Jährige kam auf Höhe des Berufsschulzentrums von Mühlhausen kommend nach links von der Straße ab. Foto: Daniel Volkmann

Autofahrer kollidiert in Görmar mit Bushäuschen Er kollidierte mit einem Bushäuschen, fuhr einen Hang hinauf, ehe er mit seinem Dacia in den Gegenverkehr geriet und dort frontal mit einem Audi Q 3 zusammenstieß. Foto: Daniel Volkmann

