Gesundheitsamt des Unstrut-Hainich-Kreises wird weiter von Bundeswehr unterstützt

Soldaten der Bundeswehr werden dem Gesundheitsamt des Landkreises für zwei weitere Wochen unter die Arme greifen. Bereits in den vergangenen 14 Tagen unterstützten vier Soldaten die Mitarbeiter der Behörde vor allem dabei, Kontakte von Corona-Infizierten ausfindig zu machen und sie über weitere Maßnahmen zu informieren.

Nachdem die Infektionszahlen im Landkreis seit Anfang Oktober wieder in die Höhe schnellten, sei das Gesundheitsamt personell schnell an seine Grenzen gestoßen, sagt Leiter Sören Lamm.

Deshalb habe man erneut einen Hilfeleistungsantrag bei der Bundeswehr gestellt. Bereits zu Beginn der Pandemie im Frühjahr waren Soldaten etwa drei Monate lang im Unstrut-Hainich-Kreis im Einsatz. Über den Sommer hatte sich die Lage beruhigt, die Fallzahlen standen für längere Zeit auf Null. Mit der zweiten Welle wurde die Hilfe der Bundeswehr nun wieder nötig.

Soldaten müssen flexibel einsetzbar bleiben

Die aktuelle Hilfeleistung gelte vorerst bis zum 4. Dezember, sagt Oberstleutnant Sven-Eric Häger. Er ist Reservesoldat und wurde schon im März als Leiter des Verbindungskommandos für den Landkreis herangezogen. Braucht das Gesundheitsamt auch über den 4. Dezember hinaus Hilfe bei der Nachverfolgung von Kontakten, könne die Behörde einen neuen Antrag für weitere zwei Wochen stellen.

Dass die Anträge immer nur für diesen relativ kurzen Zeitraum gestellt werden können, habe einen tieferen Sinn, so Oberst Georg Oel. Der Kommandeur des Thüringer Landeskommandos, der Anlaufstelle für zivil-militärische Zusammenarbeit, machte sich jetzt persönlich ein Bild von der Arbeit seiner Soldaten im Unstrut-Hainich-Kreis. „In so ungewissen Zeiten ist es wichtig, dass unser Personal nicht über einen längeren Zeitraum an einer festen Stelle gebunden ist, sondern flexibel einsetzbar bleibt.“

Dieses engmaschige Prozedere habe auch Vorteile, sagt Sören Lamm. Denn mit jedem neuen Antrag könne die Art des Einsatzes angepasst werden. Zum Beispiel werden die Soldaten mit Verlängerung ihres Einsatzes im Landkreis nun auch am Wochenende aushelfen, um die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ein wenig zu entlasten. Auch der der Einsatzort könne bei Bedarf angepasst werden, erklärt Sven-Eric Häger. Neben der Kontaktverfolgung könnten die Soldaten bei Bedarf zum Beispiel in der Abstrichstelle helfen.

Antrag kann nach Bedarf angepasst werden

Mit einem weiteren Antrag könnte außerdem die Zahl der Einsatzkräfte aufgestockt werden, sagt Sven-Eric Häger. Sollten die Zahlen im Landkreis weiter steigen, würden im nächsten Hilfeersuchen nicht mehr vier, sondern acht Einsatzkräfte erbeten werden, bestätigt Sören Lamm. Ob dann aber auch wirklich acht Soldaten im Unstrut-Hainich-Kreis abgestellt werden, werde in Berlin entschieden, erklärt Oberst Oel. Thüringenweit sind etwa 100 Soldaten aktuell in elf Gesundheitsämtern im Einsatz, bundesweit wolle man nun noch einmal aufstocken.

Je mehr Infizierte es in einer Region gibt, desto mehr Kontakte müssen aufgespürt werden – und dafür brauche es so viel „Manpower“ wie möglich, sagt Oel. Denn bei der Nachverfolgung gehe es vor allem um Schnelligkeit. „Ein Infizierter hat zwischen 30 und 50 Kontaktpersonen. Bis man am Telefon alles erklärt hat, dauert es etwa 30 Minuten. Da kann man sich vorstellen, wie lange es dauert, bis die Kontakte allein einer infizierten Person informiert wurden“, so Oel.

Mit Stand Dienstag haben sich im Unstrut-Hainich-Kreis 219 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. 17 kamen im Vergleich zum Vortag dazu, 17 gelten seitdem als genesen. 25 befinden sich laut Statistik derzeit in stationärer Behandlung. Gestorben sind seit Pandemiebeginn 12 Menschen, und auch die Zahl derer, die sich in häuslicher Quarantäne befinden (aktuell 873), steigt weiter.