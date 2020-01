Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gesundheitsangebote für Arbeitssuchende

Landkreis. „Langzeitarbeitslosigkeit macht krank“ – Peter Gundermann und Thomas Fabisch wissen, wovon sie reden. Der Geschäftsführer des Jobcenters Unstrut-Hainich-Kreis und der Regionalgeschäftsführer der Krankenkasse AOK verlängerten nun eine Kooperationsvereinbarung, die helfen soll, die Gesundheit der Arbeitssuchenden aufrecht zu erhalten oder zu verbessern.

Derzeit gibt es im Kreis fast 3800 Arbeitssuchende. Die Kunden des Jobcenters, die davon oft langfristig betroffen sind, werden, so das Konzept, auf kostenlose Gesundheitsangebote der Krankenkassen hingewiesen und motiviert, sich daran zu beteiligen. 2017 startete das Angebot, das nun ausgeweitet werden soll.

So wurde im Jobcenter eigens ein Raum eingerichtet, in dem alle 14 Tage freitags gezielt zum Thema Gesundheit beraten wird. Schon die Ausstattung des Raums will Lust auf Bewegung, gesunde Ernährung und Fitness machen. Im Februar starten soll der „Gesundheitstreff“, bei dem Interessierte in verschiedene Angebote hineinschnuppern können – zum Beispiel in Bewegungs- und Entspannungstechniken wie Yoga oder auch in Ernährungskunde. Ziel sei, dass die Betroffenen mehr für ihre Gesundheit tun und am Ende dafür auch die kostenlosen Kurse ihrer Krankenkassen nutzen.

Die AOK ist dabei fester Partner, arbeitet aber mit allen gesetzlichen Kassen zusammen, betonte Fabisch. Und somit habe das Jobcenter nur eine zentrale Anlaufstelle für alle Kassen, sagte Pressesprecherin Anja Schöwe-Wipprecht. 2017 war die Kooperation im Kreis die erste in Thüringen. Mittlerweile gibt es sie in 14 Jobcentern.

Im Unstrut-Hainich-Kreis gab es seit dem Start vier Kurse mit dem Titel „Rundum fit“ in Mühlhausen, Bad Tennstedt und Bad Langensalza mit knapp 60 Teilnehmern. Auch ein Kurs für Eltern mit Grundschulkindern wurde angeboten. Zu Gesundheitsmessen in Mühlhausen und Bad Langensalza seien je 160 Besucher gekommen, sagte die Projektverantwortliche im Jobcenter, Nadine Jaritz. Auch der Gesundheitstreff als Schnupperangebot wurde in der erste Phase erprobt und wird nun fortgesetzt. Er hat fünf Einheiten á 90 Minuten mit Themen wie Stressbewältigung, Bewegung, Sucht und Ernährung.

„Die Kurse dienen auch dazu, die Menschen in neue soziale Strukturen zu bekommen, ihren Alltag zu verändern“, sagte Fabisch – um zu vermeiden, dass Langzeitarbeitslosigkeit zu Rückzug, ungesunder Lebensweise, mangelnder Bewegung und letztlich Krankheit führt.

Wie erfolgreich ist das Projekt? Das sei schwer zu sagen, weil nicht erfasst werde, wieviel Betroffenen letztlich dauerhaft mehr für ihre Gesundheit tun. Dass es „positive Effekte“ gibt, davon sind die beiden Projektpartner fest überzeugt.