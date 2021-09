Gewaltige Kürbisernte in Grabe

Zier- und Esskürbisse gibt es bei Sabine Sittig an der Hauptstraße in Grabe.

Hunderte Schnitz, Zier- und Esskürbisse gibt es seit wenigen Tagen an der Hauptstraße in Grabe zu bestaunen. Gemeinsam mit ihrer Familie hat Sabine Sittig im Bild) in diesem Jahr gut 6000 Kürbissamen auf einer Fläche von vier Hektar in den Boden gebracht und groß gezogen. „Die Bedingungen für unsere Kürbisse und unsere Futterrüben waren ideal, die Ernte ist prächtig“, sagt Sittig. Gegen einen kleinen Obolus können die Kürbisse einfach mitgenommen werden.