Gewinner aus Bollstedt

Pitch- und Prämierungsveranstaltung im BIC in Sondershausen, von links: Simone Kaufmann (Projektmanagerin), Angela Hesse, Knut Schwedler, Anke Hartung (ThEx Enterprise), Stephan Goldhahn, Hans-Georg Müller (GF BIC Nordthüringen GmbH), Antje Freysoldt, Alexander Gerber (IHK Nordthüringen), Valentin Hellwig, Jakob Janssen, Christian Zoll (HS Nordhausen)

Unstrut-Hainich-Kreis. Das Business und Innovation Centre (BIC) Nordthüringen unterstützt Gründer auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Bei Workshops konnten Jungunternehmer ihre Ideen weiterentwickeln. Neun davon reichten sie beim Gründungsideenwettbewerb Nordthüringen ein.

Ein 3. Preis ging mit einem Gewinn von 200 Euro an Angela Hesse und Knut Schwedler mit ihrer Idee zur Fahrradtouristischen Erschließung des alten Bahnhofes in Bollstedt. Ein zweite dritte Preise ging an Jakob Janssen, Valentin Hellwig und Julius Richter von der Hochschule Nordhausen.

Über den ersten Preis und 500 Euro freute sich Antje Freysoldt aus Helbedündorf. Die Gründerin arbeitet am Aufbau eines AYA Neuro-Somatic-Health-Centers, das hilft, achtsam zu werden und sich auf seine Energie zu fokussieren. Stephan Goldhahn, der eine App für Künstler und Fans entwickelte, ist Gewinner des zweiten Preises und 300 Euro.