Gitarrenkonzert mit Friedemann Wuttke in Bad Langensalza

Der Gitarrist Friedemann Wuttke tritt am Freitag, 2. Oktober, in der Konzertkirche Sankt Trinitatis in Bad Langensalza auf. Dabei stellt er zwei der berühmtesten Komponisten Lateinamerikas vor, Heitor Villa-Lobos aus Brasilien und Astor Piazzolla aus Argentinien.

Wuttke paart laut der Ankündigung des Konzertes die lateinamerikanische Musik mit Werken aus der Wiener Klassik und der Musik des Komponisten Johann Sebastian Bach.

Einlass ist ab 18.45 Uhr, das Konzert beginnt 19.30 Uhr. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Weitere Informationen gibt es beim Kultur- und Kongresszentrum, Telefon: 03603/892 791.