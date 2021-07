„Glanzlichter 2020“ an der Thiemsburg zu sehen

Hainich. Ausstellung mit preisgekrönten Naturfotografien aus aller Welt im Nationalparkzentrum.

Wie schon seit mehreren Jahren präsentiert das Hainich-Nationalparkzentrum an der Thiemsburg nun wieder die Siegerfotos des Naturfoto-Wettbewerbs „Glanzlichter“. Für 2020 wurden dazu fast 17.000 Bilder von Fotografen aus 39 Ländern eingereicht.

Das Ergebnis zeige, welche Wertschätzung der Wettbewerb seit vielen Jahren national und international genieße, heißt es in einer Mitteilung. Vier Tage lang berieten die Juroren, um alle Bilder zu beurteilen. Dann standen die Gewinner der „Glanzlichter 2020“ in insgesamt acht Kategorien fest. Die Kategorien tragen Namen wie Großartige Wildnis, Schönheit der Pflanzen oder Natur als Kunst. Die passen auch gut zu einem Nationalpark wie dem Hainich. Als neue Kategorie wurden Luftaufnahmen mit Multicoptern aufgenommen.

Das aktuelle Siegerfoto ist in Norwegen entstanden und zeigt einen Seeadler beim Beutefang. Die Glanzlichter 2020 wandern zwei Jahre durch Deutschland und Italien und werden dort in Museen, Nationalparks sowie in Galerien gezeigt. Im Hainich wird die Sonderausstellung bis Ende September 2021 im Nationalparkzentrum an der Thiemsburg zu sehen sein. Ihre Besichtigung ist im Rahmen des Besuchs des Baumkronenpfades und der Dauerausstellung kostenlos.

Täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet