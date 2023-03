Unbekannte haben an einer Bushaltestelle in Mühlhausen für mächtig Zerstörung gesorgt.

Glasscheibe an Bushaltestellenhäuschen in Mühlhausen zerstört - Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen. Unbekannte haben eine Bushaltestelle in Mühlhausen demoliert. Die Polizei ermittelt.

Die Kriminalpolizei in Mühlhausen sucht Zeugen zu einer beschädigten Bushaltestelle. Unbekannte haben am Sonntag, den 12., und Montag, den 13. März, die Scheibe einer Bushaltestelle am Zentralen Busbahnhof, An der Burg, zerstört.

Wer das Geschehen beobachtet hat oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.