Glitzernde Erinnerungen an die Kindheit

„Ich denke schon das ganze Jahr genau an diesen Weihnachtsbaum.“ Nicole Göthling-Böhm (37) zeigt auf die geschmückte Tanne an ihrem Wohnzimmerfenster und ist voller Vorfreude auf die Festtage – und das eigentlich schon, seit sie im Frühjahr mit ihrem Mann Robert und den Kindern Robbie (10) und Alina (17) in das Haus in Kaisershagen eingezogen ist. Da war zwar noch vieles einzurichten und zu tapezieren, aber wo der Weihnachtsbaum seinen Platz haben würde und wie er aussehen sollte, das wusste sie schon.

Dieser Klassiker aus Lauscha hing an vielen Bäumen. Foto: Alexander Volkmann

Nun hängen an der Blautanne, wahlweise auch Blaufichte genannt, die fast so hoch ist wie der Raum und recht üppig, Kugeln in allen möglichen Farben und Formen. Genau so hat sie ihn sich vorgestellt. Das Besondere: Die Kugeln sind 30 Jahre alt oder älter und hingen schon zu DDR-Zeiten an Weihnachtsbäumen irgendwo in der Republik.

Unbeschwerte Tage in der Kindheit

Es sind die vielen glitzernden Erinnerungen an die Weihnachtsfeiertage ihrer Kindheit, die Nicole Göthling-Böhm dazu animierten. Das sei so heimelig und unbeschwert gewesen. „Meine Eltern waren so entspannt. Heute ist alles hektischer.“

Schon 2012 hatte sie einige fast historische Kugeln bei Verwandten auf dem Dachboden zusammen gesammelt. Viel sei allerdings nicht mehr da gewesen. „Es war ja kurz nach der Wende üblich, erst einmal alles Alte zu ersetzen“, sagt sie.

Aufruf über soziale Medien

In diesem Jahr nun der erneute Anlauf. Als das Haus eingerichtet war, startete sie über soziale Medien einen Aufruf und suchte im September nach originalem DDR-Weihnachtsbaum-Schmuck. Tatsächlich kam dabei einiges von Freunden und Kollegen zusammen, manches erstand sie über auch über Kleinanzeigen im Internet. Darunter sind Kugeln und Figuren aus dem VEB Thüringer Glasschmuck Lauscha – aus Plaste und Glas – aber auch Modelle aus russischer Produktion.

Einige Modelle stammen aus russischer Produktion. Foto: Alexander Volkmann

Zwei Tage nach Nikolaus wurde der Baum der Göthlings schon aufgestellt, was bei der Blautanne eigentlich nur mit Handschuhen möglich ist, weil sie sehr stachelig ist. Aber auch diese Baumart sei aus DDR-Zeiten bekannt, anders als die Nordmanntanne, die heute die beliebteste unter den

Leider keine brauchbare Lichterkette

Weihnachtsbäumen ist. „Leider hatte niemand mehr eine Lichterkette, aber daran arbeite ich schon für das nächste Jahr“, sagt Nicole Göthling-Böhm. Tatsächlich fallen die LED-Lampen, die den Baum jetzt beleuchten, etwas aus dem Konzept. An die Narva-Lampenkette von früher kann sie sich noch gut erinnern. Doch müsste es nun eher eine „alte neue“ sein – der Sicherheit wegen. Geflickte und notdürftig zusammengelötete, die auch angeboten wurden, sollen es lieber nicht sein.

Nächstes Jahr viel mehr Lametta

Ein Foto zeigt Nicole Göthling-Böhm im Alter von einem Jahr zusammen mit ihrem Bruder Dirk im heimischen Wohnzimmer in Eigenrode sitzen. Im Hintergrund strahlt der Baum nur so vor Lametta. Jahrzehnte später dominieren nun die bunten Kugeln am Baum der eigenen Familie, zu der auch Kater Ecki und Yorkshire-Hündin Elli gehören. „Nächstes Jahr machen wir auch viel Lametta“, kündigt Nicole Göthling-Böhm an.

Daran, dass das diesjährige Weihnachtsfest tatsächlich etwas stressig beginnt, kann sie allerdings kaum etwas ändern. Heiligabend stehen Besuche bei Oma und Opa an. Kaffee, Abendessen und Bescherung finden also nicht zu Hause statt. „Aber am ersten Feiertag sind wir in aller Ruhe zuhause.“ Und der Baum kann in voller DDR-Pracht strahlen.