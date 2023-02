Glück im Unglück im Unstrut-Hainich-Kreis

Im Unstrut-Hainich wird uns Redakteuren oft geholfen. Sabine Spitzer konnte jetzt auch einmal etwas Gutes tun.

Obwohl wir Redakteure viel im Unstrut-Hainich-Kreis unterwegs sind, können wir uns dennoch nicht in jeder Stadt oder jedem Dorf auskennen. So bin ich zum Beispiel schon oftmals vor Terminen umhergeirrt, um die jeweilige Adresse zu finden. Denn auch Navigationsgeräte wissen nicht alles und sind mitunter mangels Satellitenempfang unbrauchbar. Doch immer fand sich zum Glück ein netter Mensch, der mich auf den richtigen Weg schickte.

Dieser Tage konnte zur Abwechslung mal ich etwas Gutes tun. In Bad Tennstedt hatte ich einen Stopp eingelegt, um ein Foto für einen Bericht in der kommenden Woche zu knipsen. Da ich nicht sicher war, ob ich das richtige Haus ins Visier genommen hatte, sprach ich eine Frau an. Sie stand gerade vor der Tür, weil sie sich ausgesperrt hatte.

Mit dem Handy konnte ich schnell den Kontakt zum Pflegedienst herstellen, der einen Schlüssel für die Wohnung besaß. So hat man halt tatsächlich manchmal Glück im Unglück.

Zumindest konnte ich damit auch mal Hilfe leisten. Und möglicherweise habe ich sogar Karma-Punkte gesammelt.