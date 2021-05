Glückliches und erfülltes Leben gesucht

Kaplan Philip Theuermann von der katholischen Kirche Mühlhausen, rät im Wort „Zum Tage“ dazu, sich auf das Alltägliche zu konzentrieren, auf das, was aktuell ansteht, auf das Heute.

Eine erfreuliche wie spannende Beobachtung: Es wird wieder diskutiert – energisch, leidenschaftlich und kontrovers.

Angestachelt dazu haben uns die aufwühlenden Erfahrungen der vergangenen Monate. So langsam erwachen in uns vertraute und wiederkehrende Fragen, die nicht weniger als das Glück des Lebens betreffen. Doch was zeichnet ein glückliches und erfülltes Leben eigentlich aus? Dürfen sich nur jene Menschen als glücklich und erfüllt bezeichnen, die gesund und fit sind, die privat und beruflich auf der Erfolgswelle surfen oder die eine schwere Krise überwunden haben? Zumal wir ja auch so etwas wie das „dunkle“ Glück kennen, wenn man etwa beim Sterben eines geliebten Menschen dabei sein konnte, so dass dieser in den letzten Stunden seines irdischen Lebens nicht allein war. Allein diese möglichen Antwortversuche verdeutlichen: Es ist gar nicht so leicht, ein glückliches und erfülltes Leben konkret zu fassen.

Vermutlich gelänge uns dies ohnehin nicht. Entscheidend ist vielmehr, sich mit seiner ganzen Existenz auf das Hier und Jetzt einzulassen. Zu nichts anderem ruft uns auch Jesus Christus auf. Bevor er zurück zu seinem Vater kehrt und in den Himmel aufgenommen wird, richtet er einen letzten und zentralen Appell an uns: „Lebt und gestaltet diese Welt!“ (Mk 16, 15)

Nichts braucht es momentan mehr als diese innere Einstellung. Häufig neigen wir dazu, in Zeiten großer Herausforderungen und Probleme das Ganze in den Blick nehmen zu wollen, um ja nichts zu übersehen. Diese Haltung führt jedoch zu einer gewissen Überforderung und Unbeweglichkeit. Stattdessen gilt es, sich auf das Alltägliche zu konzentrieren – auf das, was aktuell ansteht; auf das Heute.

Womöglich ist genau daran glückliches und erfülltes Leben erkennbar: sich mit den verschiedensten Gegebenheiten des Lebens zu arrangieren versuchen, mitunter sogar zu versöhnen.

Das ist Gnade, Geschenk – oder schlichtweg: Lebenskunst.