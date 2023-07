Glücksmomente unter Bäumen in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Die Band Ticket to Happiness begeistert das Publikum mit energiegeladenem Folk bei der Sommerlaune.

Eine Eintrittskarte ins Glück versprach das dritte Open-Air-Konzert der Bad Langensalzaer Veranstaltungsreihe Sommerlaune. Das war gar nicht so weit hergeholt, denn der Name der Band, die die Stadtverwaltung am Freitagabend in das Arboretum eingeladen hatte, ist Programm: „Ticket to Happiness“.

Mit viel Spaß und Enthusiasmus feierten die fünf Musiker aus Nordrhein-Westfalen ihren energiegeladenen Folk. Sie gingen mit dem Publikum auf eine musikalische Reise, mal mit Elementen von irischem oder amerikanischen Folk, mal im Gefühl südeuropäischer Straßenmusik. Nachdem sie bereits 2021 zu Gast bei der Sommerlaune waren und schon damals viele Anhänger gewannen, war auch ihr erneuter Auftritt ein voller Erfolg.

Zu Gast auch bei namhaften Festivals

Ganz offensichtlich wurde die Band ihrem Anspruch, die Zuhörer und sich selbst in einen emotionalen Zustand der Freude und des Glücks zu versetzen, gerecht. Immer wieder schaffen die Musiker es, die Besucher zu begeistern, die offensichtlich viel Freude an dieser temperamentvollen, von Pop beeinflussten Musik hatten. Ticket to Happiness ist lange eine bekannte und beliebte Größe in der Szene. Seit ihrer Gründung 2016 kann die Gruppe bereits auf zwei preisgekrönte Studioalben verweisen. Ein drittes wird in wenigen Tagen auf den Markt kommen.

Live unterwegs sind sie auf namhaften Festivals, wie in Rudolstadt, im Allgäu und beim Bardentreffen in Nürnberg. Auch in der Sommerlaune-Reihe im Arboretum setzten sie einen Höhepunkt, bevor am nächsten Freitag die „Sommerlaune – extra lang“ einen ganz besonderen Abschluss bieten wird.