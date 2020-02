Das Dach der Turnhalle in Großengottern ist undicht. 100.000 Euro plant die Gemeinde für die Sanierung ein.

Großengottern. Das undichte Dach der Turnhalle in Großengottern muss dringend repariert werden, um noch größere Schäden zu vermeiden.

Gotterns Turnhalle reißt Loch in die Kasse

Der zweite Haushalt der Landgemeinde Unstrut Hainich ist auf den Weg gebracht. Doch die Beschlussfassung des Gemeinderates am Donnerstag im Bürgerhaus in Großengottern drohte kurzzeitig zur Zerreißprobe zu werden. Hintergrund ist der Streit um den Fusionsvertrag der früheren selbstständigen Gemeinden. Mülverstedts Ortschaftsbürgermeister Manfred Müller merkte bei der Haushaltsdebatte an, dass den Ortschaften, wie gemeinsam vertraglich geregelt, die Dividende aus den Anteilen der kommunalen Beteiligungsgesellschaften zur Verfügung stehe.

Der Haushaltsplan für 2020 wurde dennoch verabschiedet, wenn auch nicht einstimmig. 18 Gemeinderäte stimmten dafür, zwei dagegen, vier enthielten sich. Das Haushaltsvolumen beläuft sich auf rund zehn Millionen Euro, davon acht Millionen im Verwaltungshaushalt, der wenig Spielraum habe, wie die Kämmerin sagte. Der Haushalt ist ausgeglichen. Im Vermögenshaushalt dagegen seien so gut wie alle Maßnahmen von den Wunschlisten der Ortschaften eingearbeitet. Ob sie realisiert werden, ist vor allem abhängig davon, ob die Gemeinde an Fördermittel kommt.

Einer der großen Brocken ist die Sanierung der Sporthalle in Großengottern. Das undichte Dach muss dringend repariert werden, um noch größere Schäden zu vermeiden – geschätzte Ausgaben: 100.000 Euro. 80 Prozent davon sollen aus einem zinslosen Darlehen des Landes kommen. Noch ein weiteres Loch könnte der Betrieb der Turnhalle wegen des neuen Thüringer Sportfördergesetzes in den Haushalt reißen. Das Gesetz sieht die unentgeltliche Nutzung der Halle für den Schulsport vor, weshalb der Kreis künftig keine Miete und anteilige Betriebskosten übernehmen würde. Mit einem Minus von 128.000 Euro schlägt sich das nieder.