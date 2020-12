Gottesdienste in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Zum Ausklang lädt Pfarrer Dirk Vogel am Silvestertag, 31. Dezember, in die evangelische Bergkirche in Bad Langensalza zu einer ökumenischen Jahresschlussandacht ein. Beginn ist 16 Uhr. Am Neujahrtag, 1. Januar, findet um 16 Uhr in der Bergkirche ein musikalischer Gottesdienst zum Jahresbeginn statt. In der Marktkirche ist dann am Sonntag, 3. Januar, Gottesdienst. Beginn: 10 Uhr. Laut Vogel dauern die Gottesdienste jeweils 30 Minuten und es muss ein Nasen-Mundschutz getragen werden. Auch sei die Teilnehmerzahl begrenzt. red