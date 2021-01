Grabe: Dezemberwetter zeigte keinen Wintercharakter

Die erste leichte Schneedecke gab es in diesem Winter in der Grabschen Flur erst Anfang Januar 2021.

Grabe Der Dezember 2020 war laut Messungen der Wetterstation in Grabe zu warm, trocken und überwiegend trüb.

Das Jahr neigte sich dem Ende zu. Die Tage wurden immer kürzer, und die Sonne war nur selten zu sehen. Die alten Germanen zündeten zur finstersten Zeit des Jahres viele Lichter an, um den Tag herbeizuholen. Die leuchtenden Kerzen am Weihnachtsbaum haben darin ihren Ursprung.

Die letzten 31 Tage des vergangenen Jahres 2020 waren zu warm, trocken und extrem sonnenscheinarm. Betrachtet man das Dezemberwetter mal statistisch etwas genauer, so liest sich das folgendermaßen: 23 Mal leichte Nachtfröste, fünf Vegetationstage, zwölf Niederschlagstage, fünf Tage mit mehr oder weniger Sonne, vier Tage mit Nebel und zwei Mal Raureif.

Schmuddelwetter dominiert

Nach dieser Aufzählung hat man den Eindruck von einem typischen Wintermonat, doch das Gegenteil war der Fall. Nach dem sonnigen Vormonat gestaltete sich die Witterung im Dezember sehr wolkenreich und trüb. Das charakteristische Schmuddelwetter wurde dabei mal von mäßig kalten, mal von ungewöhnlich milden Temperaturen begleitet.

Die Durchschnittstemperatur lag mit 2,1 Grad Celsius um 1,6 Grad über dem langjährigen Klimawert. Die erste Monatsdekade zeigte sich mäßig kalt mit frostigen Nächten. Dann wurde es zunehmend milder. Am 22. Erreichte die Temperaturkurve ihren Höhepunkt. Doch schon drei Tage später von Heiligabend bis zum ersten Weihnachtsfeiertag gab es einen Temperatursturz von zehn Grad Celsius.

Betrachtet man die Niederschlagsverteilung der letzten drei Jahre in Deutschland, so muss man feststellen: Der Osten bleibt oft auf dem Trockenen sitzen. So auch während der vergangenen Dezembertage.

Im ganzen Monat keine Schneedecke

Der Niederschlag von 31 Litern pro Quadratmeter, der sich im Wesentlichen auf die letzten zwölf Tage konzentrierte, erfüllte seinen Erwartungswert nur zu 58 Prozent. Mit nur sechs Prozent Schneeanteil war vom Wintercharakter beim Niederschlag kaum etwas zu spüren. Für eine geschlossene Schneedecke war der zwölfte Monat noch zu warm. Auf die erste weiße Winterpracht musste man in Grabe bis zum 3. Januar warten.

Absolute Mangelware war im Dezember die Sonnenscheindauer. Die häufig dichte Wolkendecke war während des letzten Monats im Jahr 2020 absolut dominant. Kein einziger Tag erreichte die volle astronomische Sonnenscheindauer. Mit 21 Stunden schaffte unser zentrales Himmelsgestirn gerade mal 50 Prozent seiner normalen Strahlungsbilanz.

Die Winde verhielten sich verhältnismäßig ruhig und kamen vorwiegend aus westlichen Richtungen. Nur am 27. trat plötzlich stürmischer Westwind auf. Ursache war ein extrem niedriger Luftdruck. Einige windstille Tage hatte der erste Wintermonat ebenfalls im Angebot.

Im Jahr 2020 zogen die Kraniche über drei Monate hinweg, von Oktober bis Ende Dezember, in ihr warmes Winterquartier.

Die Werte von Grabe:

- 2,1 °C Monatstemperatur (langjähriges Mittel: 0,5 °C)

- 31 mm Niederschlag (53mm)

- 21 Stunden Sonnenschein (42 Stunden)

- Temperaturextreme waren 14,5 °C am 22. Dezember und -5,5 °C am 26. Dezember

Bauernweisheit:

"Dezember warm – Gott erbarm."

"Ein dunkler Dezember bringt ein gutes Jahr, ein nasser macht es unfruchtbar."