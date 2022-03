Grabe wappnet sich für Berliner Partymacher „Mütze-Katze“

Grabe. Die Berliner Partymacher „Mütze-Katze“, werden im Juni dieses Jahres in Grabe auftreten. Was geplant ist und wie ihr euch Karten sichern könnt?

Dutzende Telefonate, elektronische Post, Formulare, Verträge, die Vorbereitungen zum 1025-jährigen Dorfjubiläum in Grabe sind in Gang gesetzt, der Plan steht. Wie Ortsteilbürgermeister Karsten Lutze informiert, sollen die Erdhaufen, die derzeit noch auf dem Grabschen „Schießplatz“ gelagert sind, in Kürze verschwinden. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs befreiten das Umfeld in den vergangenen Wochen vom Wildwuchs. Auf dem betonierten Platz am Ammerweg finden die beiden größten Veranstaltungen zum Jubiläum statt. Am 10. Juni, also in gut drei Monaten, wollen die Berliner Discjockeys „Mütze- Katze“ ihr Publikum in Grabe mit einer in der Region noch nie da gewesenen Show verzaubern.

Berliner versprechen Glitzer-Eskalation

Doch wer sind die Partymacher „Mütze-Katze“? – Fabian Lau und Marcel Barth kommen aus Berlin und stehen in Europa mit Musikgrößen wie den Vengaboys, Captain Jack, Dr. Alban oder Haddaway, Mr. President, Oli P. oder Mark’Oh auf der Bühne. Sie bezeichnen sich als „Deutschlands bekanntestes 90er- und 2000er-Discjockey Team“, das mit seiner „Glitzer-Eskalation selbst dem größten Partymuffel ein Lächeln ins Gesicht zaubert“.

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit ihrer gut dreistündigen Power-Show rissen die beiden als Katzen im Hello-Kitty-Outfit verkleideten Partymacher vor der Pandemie an jedem Wochenende Clubs, Arenen und große Festivalbühnen ab. Sie schießen massenweise Konfetti und Glitzer von der Bühne und versprechen: „Am Morgen nach der Party in Grabe haben unsere Gäste definitiv Muskelkater im Tanzbein und Glitzer im Schlüppi“, so Lau und Barth.

Zum Jubiläum 1025 Jahre Grabe organisiert der 1. FC Birntal, zu dem Maik Nordmann (im Bild) gehört, eine große Party mit den Discjockeys Mütze Katze. Foto: Daniel Volkmann

Organisator Maik Nordmann holt die DJs nach Grabe. Er berät seinen Verein, den ersten FC. Birntal, welcher die Veranstaltung unter dem Dach des 1025-jährigen Dorfjubiläums auf die Beine stellt. Seit gut zwei Jahrzehnten ist Nordmann selbst als Discjockey unterwegs, daraus sei auch der Kontakt zum Berliner DJ-Team entstanden.

„Ich habe nach Partymachern gesucht, die ein möglichst großes Publikum ziehen“, sagt der 39-Jährige. Die Musik, welche im Juni aus den großen Boxentürmen schallen wird, treffe das gesamte Spektrum des Alters.

Auch vor und nach den Berlinern werden Discjockeys auflegen. Gut eine Woche vor der Party im Juni werde man mit dem umfangreichen Aufbau beginnen.

Das gesamte Areal wird eingezäunt, eine riesige über 50 Quadratmeter große und zusätzlich überdachte Bühne muss errichtet werden. Boxentürme, Lichtanlage, Hunderte Meter Kabel, hinzu käme eine Dekoration des Areals, welche sonst nur auf großen Festivals zu bestaunen sei. Bei Technik und Bühne arbeitet Nordmann mit regionalen Anbietern zusammen, dies habe sich in der Vergangenheit bei seinen eigenen Veranstaltungen absolut bewährt.

Anders als auf vielen anderen Partys könnte das Publikum, welches sich für die Veranstaltung in Grabe entscheidet, selbst mitbestimmen, was sie alles erleben dürfen. Aus diesem Grund haben die Organisatoren auf einen Ticketvorverkauf über den Ticketshop-Thüringen gesetzt.

„Wir gehen davon aus, dass es wirklich gut besucht wird, aus diesem Grund ist es für die Besucher wichtig, sich vorher ein Ticket zu bestellen. Dies wird zugeschickt oder kann direkt im Pressehaus am Mühlhäuser Steinweg abgeholt werden“, sagt Nordmann. So sei geplant, ab 500 verkaufter Karten eine Happy Hour auf Getränke zu starten.

Ab 600 verkaufter Tickets würden zusätzlich eine Konfetti-Kanone installiert. Erreiche man 800 Besucher, werde es eine eigene Lasershow geben. Sind 1000 Karten verkauft, darf sich das Publikum über eine Flammenshow mit Effektgeräten, punktgenaue Flammensäulen und Feuerbälle im Takt der Musik erzeugen und in die Höhe schnellen können. Zusätzlich würden dann auch CO2-Kanonen zu sehen sein, welche eine Rauchsäule von über acht Metern erzeugen können.