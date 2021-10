Graffiti in Bad Langensalza für ein gutes Miteinander

Unstrut-Hainich-Kreis. Ein deutsch-französischer Austausch bringt Jugendliche im Unstrut-Hainich-Kreis näher zusammen. Für mehr Kommunikation auch über Sprachbarrieren hinweg greifen sie dafür auch mal zur Dose.

Kennenlernen, füreinander da sein und Äußerlichkeiten außen vor lassen – darum geht es beim diesjährigen deutsch-französischen Austauschprogramm „Youth in e-motion“ im Unstrut-Hainich-Kreis.

Noch bis Sonntag verbringen 19 Mädchen und Jungen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren Zeit zusammen und sollen dabei lernen, dass gute Gemeinschaft auch über Sprachbarrieren hinweg funktionieren kann. „Die Nationalitäten stehen dabei nicht im Vordergrund. Es geht um Individualität, um ein gutes Zusammenleben und um die Bewältigung von Problemen, die bei einer Woche gemeinsamer Zeit zwangsläufig entstehen“, erklärt Gruppenleiterin Hanna Hohos vom Landesjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Gefördert wird der Austausch vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW).

Bereits seit 15 Jahren organisiert die Awo mit einer Partnerorganisation aus Cherbourg in Frankreich den Jugendaustausch. Zehn französische Jugendliche sind in diesem Jahr dabei. „Teilweise sind es die allerersten Auslandserfahrungen, die die Jugendlichen hier machen“, erklärt Hanna Hohos. So weit weg von Zuhause sei das nicht immer leicht.

Aufgefangen werden sie deshalb von neun Jugendlichen aus Bad Langensalza, Jena und Erfurt. „Dass wir unterschiedliche Sprachen sprechen ist nicht einfach, aber mit ein bisschen Englisch geht es“, erzählt Elias (13) aus Erfurt. Zudem schweißen die vielen gemeinsamen Aktivitäten zusammen.

In den ersten Tagen ging es vor allem um das Kennenlernen, erklärt Elisas. So sei zum Beispiel der Kletterwald in Kammerforst hilfreich gewesen, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich gegenseitig zu helfen, wenn mal jemand stecken blieb. Am Donnerstag dann konnten die Jugendlichen zwischen drei Workshops wählen: Ein Skate-Kurs im Thuringia Funpark, ein Medien-Workshop auf dem Gelände des einstigen Antoniushospitals in Mühlhausens Holzstraße und ein Graffiti-Workshop im Awo-Jugendzentrum Grenzenlos in Bad Langensalza standen zur Auswahl. „Für die Workshops haben wir uns professionelle Hilfe geholt, die den Jugendlichen ihr Wissen vermitteln können.

Zum Abschluss am Wochenende sei eigentliche eine große Abschiedsparty geplant gewesen, die wegen Corona aber nicht stattfinden kann. „Wir lassen es deshalb ruhig angehen, wollen noch einmal reflektieren und besprechen, wie wir in den kommenden Monaten Kontakt halten können“, so die Gruppenleiterin. Im kommenden Jahr soll es mit dem Austausch weitergehen – dann fahren die deutschen Jugendlichen nach Frankreich.