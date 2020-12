Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Graffiti-Schmiererei in Bad Langensalza geben können.

Graffiti-Schmierereien in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr, beschmierten Unbekannte die Hauswände zwei benachbarter Wohnhäuser in der Langen Straße mit Graffiti. Der oder die Täter hinterließen Schriftzüge in schwarzer Farbe. Wer etwas bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza unter der 03603/8310 zu melden.