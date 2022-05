Gregorianik trifft Pop in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Die Gruppe „The Gregorian Voices“ macht am 30. Mai bei ihrer Tournee Station in der Gottesackerkirche.

Die Gruppe „The Gregorian Voices“ macht bei ihrer Tournee am Montag, 30. Mai, Station in Bad Langensalza. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in der Gottesackerkirche.

Das Programm heißt „Gregorianik meets Pop – vom Mittelalter bis heute“. Laut Mitteilung bietet es ein mitreißendes Gänsehauterlebnis, das die Zuhörerinnen und Zuhörer einlade, abzuschalten und dem Alltag zu entfliehen. Denn die acht Sänger wollen ihr Publikum mit mystischen Klängen verzaubern. Kristallklare Tenöre und stimmgewaltige Baritone und Bässe lassen den Kirchenraum erbeben. Der Gesang schwebe durch Raum und Zeit.

Der Chor bereichert die frühmittelalterlichen gregorianischen Choräle mit moderne Songs und belebt diese somit neu. Eindrucksvoll werden laut Ankündigung berühmte Pop-Klassiker im gregorianischen Stil arrangiert und ohne instrumentale Begleitung interpretiert. Dazu gehören zum Beispiel Rod Stewards „I’m Sailing“ oder „Hallelujah“ von Leonard Cohen.

Karten im Vorverkauf gibt es zum Preis von 24 Euro im Ticketshop Thüringen oder in der Touristinformation in Bad Langensalza und im Tui-Reisecenter König. An der Abendkasse kostet der Eintritt dann 27 Euro. Der Einlass erfolgt ab 18.30 Uhr.