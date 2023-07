Großbrand im Unstrut-Hainich-Kreis

Zu einem Großbrand kam es am Samstagabend in Oberdorla. Die Feuerwehr Mühlhausen löschte von der Drehleiter aus.

Oberdorla. Bis in die Nacht hinein kämpfen Feuerwehren aus der Vogtei, aber auch aus Mühlhausen, Großengottern und Schlotheim gegen die Flammen. Das ist bisher bekannt.

Eine schwarz-graue Rauchsäule steigt über Oberdorla auf. Kilometerweit ist sie Samstagabend, gegen halb zehn, zu sehen. Vieles erinnert in diesen Minuten an die Brandkatastrophe von Bothenheilingen vor fast exakt einem Jahr, als der Ortskern niederbrannte.

In der Burgstraße in Oberdorla, in enger Wohnbebauung, wüten die Flammen. Sie haben sich, ersten Erkenntnissen zufolge, in einer Scheune, gedeckt mit Solarplatten, entwickelt, sprangen auf ein Wohnhaus und angrenzendes Nebengelass über. Im Einsatz sind Feuerwehren aus der Region – aus der Vogtei genauso wie aus Großengottern, Kammerforst, Mühlhausen und Schlotheim. Um löschen zu können, wird kurz nach 22 Uhr der Strom abgeschaltet, denn in diesem Teil des Dorfes gibt es Oberleitungen. Nun kann besser mit Löschwasser gearbeitet werden.

Die Angst geht um in dieser Straße. Anwohner kühlen ihre Dächer und Fassaden mit Wasser aus einem Gartenschlauch.

Wie Anwohner erzählen, soll es vor den Flammen einen Knall gegeben haben, eine zweite Explosion ist kurz vor 22 Uhr zu vernehmen. Die Polizei evakuiert nicht nur Bewohner der beiden Grundstücke, auf denen die Flammen wüten, sondern weitere sieben Häuser. Hund und Katz wurden in Sicherheit gebracht. Schnell spendieren auch Vogteier Getränke für die Retter.

Verletzte durch das Feuer gibt es nicht. Das Deutsche Rote Kreuz behandelt nach eigenen Angaben lediglich eine ältere Dame mit Kreislaufproblemen.

„Wir wissen nach dieser Nacht, woran wir nicht sparen können: an unserer Feuerwehr“, sagt Christian Hecht. Der parteilose Bürgermeister der Landgemeinde Vogtei ist selbst als Feuerwehrmann im Einsatz. „Das zeigt, wie wichtig es ist, dass sich der Gemeinderat entschlossen hat, ein wasserführendes Fahrzeug anzuschaffen.“ Denn derzeit gibt es in Oberdorla keines.

Die Feuerwehrleute arbeiten die Nacht über weiter – auch wenn aktuell die größte Gefahr gebannt zu sein scheint.