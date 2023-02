Großbrand in Mühlhäuser Innenstadt: Retter berichten

Das Mehrfamilienhaus in der Innenstadt brannte am 23. Februar 2018 nieder.

Mühlhausen. Die Dokumentation zeigt Details zum größten Einsatz der Feuerwehr seit Jahren. Auch Mühlhäuser Einsatzkräfte und Helfer kommen zu Wort.

Der am Lindenbühl am 23. Februar 2018 gehört zu den größten und gefährlichsten Feuerwehreinsätzen in den vergangenen Jahren in Mühlhausen. Knapp fünf Jahre nach den dramatischen Ereignissen, rollt ein Fernsehteam den Fall noch einmal auf.

In der aktuellen Folge des Magazins „Lebensretter“ schildern unter anderem der damalige Einsatzleiter Sören Zengerling sowie seine Kollegen von der Mühlhäuser Feuerwehr die Ereignisse. Die Familie, die in der Brandnacht ihr gesamtes Hab und Gut verlor, berichtet ebenso wie die Betreiber eines benachbarten Imbisses. Die Brüder bemerkten das Feuer durch Zufall und begannen sofort mit der Evakuierung der Bewohner.

Auch Brandermittler Sebastian Herrgesell, der im Auftrag der Polizei an der Aufklärung beteiligt war, kommt zu Wort. Er hatte an mehreren Stellen im Haus Hinweise auf Brandbeschleuniger entdeckt.

Lebensretter, 2. Februar, 20.15 Uhr, MDR-Fernsehen oder: mdr.de/tv/programm/sendung-822870.html