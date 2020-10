Große Pläne für das Waldschlösschen in Mühlhausen

Drei Millionen Euro will der Unstrut-Hainich-Kreis in sein Schullandheim Waldschlösschen investieren. Der Kreistag billigte in seiner jüngsten Sitzung ohne Gegenstimme die vorläufigen Pläne. Gerettet werden soll die Liegenschaft mit Fördermitteln des Bundes, 300.000 Euro muss der Kreis beisteuern. Betrieben werden soll sie nach Fertigstellung 2023 durch eine externe Institution.

Dabei war das Schullandheim schon am Ende: Vor knapp einem Jahr wurde es wegen baulicher Mängel geschlossen, nachdem 2018 ein Förderantrag für die Sanierung beim Bund erfolglos war. Dazu kam der Sparzwang beim Landkreis: Das Heim steht im Etat als freiwillige Aufgabe und kostete jährlich bis zu 450.000 Euro Zuschuss. Im Haushalt 2020 wurden die Ausgaben mit Billigung des Kreistags gegen null gefahren. Da das malerische Areal am Mühlhäuser Stadtwald aber nur als Schullandheim Bestandsschutz hat, drohte der endgültige Verfall. Dann im März die Nachricht aus Berlin: Der Haushaltsauschuss des Bundestags verteilte weitere Mittel aus dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ und bewilligte auch 2,7 Millionen Euro für das Waldschlösschen. Zwar kam dann Corona, aber man habe nun bis 2024 Zeit, sagte Landrat Harald Zanker (SPD) im Juli im Kreistag auf Nachfrage der Grünen. Es gebe auch schon drei Interessenten, die es künftig betreiben wollten. Viell Arbeit um Haus und Terrainbis 2023 wieder fit zu machen Der künftige Betrieb, den ein externer Träger übernehmen soll, ist aber erst der übernächste Schritt, wie auch das inhaltliche Konzept. Zuerst sind die Bauplaner dran, wie aus einer Präsentation des Landrats im Kreistag hervorgeht. Bis Mitte 2021 sollen sie fertig sein, dann folgen Ausschreibung und Vergabe. Bis zum Frühjahr 2023 soll gebaut werden. Dann stünde das Heim wieder zur Verfügung. Zu tun ist viel: Das Haupthaus, das der Essenversorgung und als Schulungsgebäude dienen soll, muss innen und außen saniert werden. Ein völlig neuer Sanitärtrakt ist im aufgestockten Anbau geplant, ebenso ein Aufzug. Das gesamte Waldschlösschen-Areal soll behindertengerecht werden. Auch muss der Brandschutz fast überall auf aktuellen Stand gebracht werden. Sanierungsarbeiten sind auch am Öko- und am Recycling-Haus fällig. Die fünf Wohn-Bungalows werden abgerissen und komplett neu gebaut. Statt mit Öl soll die Heizung künftig mit Solarthermie, Wärmepumpe oder Holz erfolgen. Die Wasserversorgung, bisher aus einem Brunnen, ist komplett zusammengebrochen. Möglich seien ein neuer Brunnen oder der Anschluss ans Netz. Auch das Außengelände brauche eine komplette Neugestaltung. Möglich wären nicht nur Sport- und Freizeitplätze, sondern auch Besonderheiten wie ein Barfußpfad oder ein Kneippbecken. Ökologie und Naturnähe – bis hin zur Beobachtung von Wildtieren und einem Gehege sowie einem neuen Lehrgarten – soll wie bisher einer der inhaltlichen Schwerpunkte des Heims sein. Auch beim Bauen wolle man hier Vorbild sein, so das erste Konzept. Dazu komme die bessere Einbettung des Heims in die Region, vom Hainich bis zu den kulturellen Einrichtungen im Umland. Externer Betreiber wirdim kommenden Jahr gesucht All dies wird der neue Betreiber berücksichtigen müssen. Er soll ab dem Sommer 2021 per Ausschreibung gesucht werden. Angesichts der Finanzlage des Kreises gilt das Ziel, dass er kostendeckend, also ohne weiteren Zuschuss arbeitet. Nach der Sanierung soll es hier weiter klassisches Schullandheim-Programm geben, auch „Lernen am anderen Ort“, Sport und Bildung, aber auch neue Angebote etwa für Familien, Seminare, Tageskurse und Freizeiten seien dann denkbar. Vor der Schließung war das Waldschlösschen laut Kreis voll ausgelastet. Als Gäste gezählt wurden jährlich bis zu 3000 Kinder und Jugendliche und rund 300 Erwachsene aus Thüringen und angrenzenden Bundesländern.