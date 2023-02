Große Sorge in Ebeleben wegen Plänen zur Schulschließung in Schlotheim

Bürgermeister Steffen Gröbel (rechts im Bild im Gespräch mit Hauptamtsleiter Marco Probst) wendet sich in einem Schreiben an die Kreistagsabgeordneten des Unstrut-Hainich-Kreises und drückt seine Bedenken zur geplanten Schließung des Seiler-Gymnasiums in Schlotheim aus.