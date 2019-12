Große Spendenbereitschaft aus dem Unstrut-Hainich-Kreis für das Kinderhospiz

Seit 2011 betreut das Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz junge Menschen, die lebensverkürzt erkrankt sind, und steht an der Seite ihrer Familien. Ihr Kind ist unheilbar krank, wir können nichts mehr tun: Jährlich erhalten über 6500 Familien in Deutschland diese alles verändernde Diagnose, heißt es aus der Einrichtung. Bis zu vier Wochen lang könne das Pflege- und Betreuungskonzept in Anspruch genommen werden. Es gehe darum, die Angehörigen in dieser Zeit zu entlasten.

Knapp 40 Mitarbeiter sind in den Bereichen Pflege, Hauswirtschaft, Küche und Pädagogik in der Einrichtung tätig. Der Betreuungsschlüssel geht dabei weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus, weiß der Mühlhäuser Alexander Wettig. Er ist als sogenannter Spendenengel ehrenamtlich für das Kinderhospiz unterwegs. Spenden seien für das Haus deshalb wichtig. Etwa 1,3 Millionen Euro benötigt die Einrichtung jährlich für den laufenden Unterhalt. Denn die derzeitige Finanzierung durch die Krankenkassen reicht nicht aus. „Die Familien kommen hierher, um eine Entlastung zu finden“, erklärte Stephan Masch vom Kinderhospiz. Die Einrichtung biete deshalb einen ähnlich hohen Betreuungsschlüssel wie bei der Pflege zuhause, also über der gesetzlichen Regelung. Das ergebe die zusätzlichen Kosten.

Gerade in der Vorweihnachtszeit engagieren sich viele Firmen, Kindergärten, Schulen, Vereine sowie Privatleute mit Spenden für die Arbeit des Kinderhospizes. Dort war die Freude groß, als in diesen Tagen eine private Einzelspende über 25.000 Euro von einer Unterstützerin aus Mühlhausen, die anonym bleiben will, einging. „Das bringt uns bei dem, was wir vorhaben, enorm weiter“, meinte Masch.

Die Universalbau GmbH spendete 5.000 Euro für Kinderhospiz Mitteldeutschland; von links: Robert Böhm (Geschäftsführer), Alexander Wettig (Kinderhospiz), Sylvia Richter (kaufmännische Leiterin). Foto: Alexander Volkmann

Die Universalbau GmbH aus Mühlhausen übergab weitere 5000 Euro. „Die Arbeit, die hier von Mitarbeitern und Ehrenamtlichen geleistet wird, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden“, sagte Geschäftsführer Robert Böhm im Namen von Mitarbeitern und Gesellschaftern. „Wir als Unternehmen haben eine soziale Verantwortung, wie auch jeder einzelne von uns.“ Mit 500 Euro beteiligte sich das Volkshochschul-Bildungswerk Anfang Dezember. Spendenboxen standen unter anderem bei den regelmäßigen Blutspende Aktionen. Auch der Bauservice Herkt in Bad Tennstedt spendete 1123 Euro. Im fünften Jahr ist das Unternehmen dabei.

Der Mühlhäuser Kindergarten Forstbergspatzen ist seit vielen Jahren für das Kinderhospiz aktiv. Diesmal sammelten die Kinder knapp 345 Euro. Außerdem sangen die Kinder gemeinsam ein Weihnachtslied, das die Kinder im Hospiz grüßen sollte. Zu den Unterstützern gehörten auch die Thepra-Grundschule und die Wiebeckschule in Bad Langensalza, die Petrischule und die Rosenhofschule in Mühlhausen, der Röblinglaufverein, das Schulzentrum Janusz Korczak in Höngeda und die Novalisschule Bad Tennstedt. „Es sind auch die vielen kleinen Aktionen die zeigen, wie sehr die Menschen unsere Arbeit schätzen“, sagt Alexander Wettig.

Die Nachfrage an Plätzen im Kinderhospiz ist groß, sodass ein Neu- und Erweiterungsbau notwendig wurde. Dieser soll ab Sommer 2020 mit neuen Gästezimmer, Therapie-, Gemeinschafts-, und Sozialräumen genutzt werden. Rund 85 Prozent der Gesamtinvestitionskosten von zwei Millionen Euro wurden ausschließlich durch Spenden zusammengetragen. Knapp 8 Millionen Euro wurden seit dem Jahr 2008 in den Kauf und den Umbau des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Thüringer Fernwasserversorgung in Tambach-Dietharz zum stationären Kinder- und Jugendhospiz investiert.

Im Unstrut-Hainich-Kreis gibt es seit 2017 eine Beratungsstelle des Thüringer Kinderhospizdienstes in Mühlhausen und seit Februar 2019 einen ambulanten Dienst. Betroffene Eltern und Familienangehörige von Kindern mit einer lebensverkürzenden Erkrankung haben in der Pfortenstraße eine feste Anlaufstelle.