Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz in Mühlhausen aus.

Großeinsatz der Feuerwehr: Brand in Mühlhausen

Mühlhausen. Die Wanfrieder Straße in Mühlhausen ist derzeit voll gesperrt.

Zu einem Großeinsatz rückte die Mühlhäuser Feuerwehr am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr in die Wanfrieder Straße aus. Die Löscharbeiten dauern an.

Aus einem Gebäude an der Ecke zur Grünstraße steigt im Moment beißender Qualm, der bis zum Schwanenteich wahrnehmbar ist. Die Bundesstraße 249 ist derzeit voll gesperrt.