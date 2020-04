Schlotheim. Rettungskräfte und Feuerwehr sind am Dienstagmorgen im Industriegebiet Gartenstraße in Schlotheim im Großeinsatz.

Großeinsatz im Industriegebiet: Explosionsgefahr bei Autozulieferer

Ein Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften findet am Dienstagmorgen im Industriegebiet Gartenstraße in Schlotheim im Unstrut-Hainich-Kreis statt. Alle Arbeiter konnten das Gebäude unverletzt verlassen, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet in einem Unternehmen gegen 6.30 Uhr ein Behälter mit einer giftigen Flüssigkeit unter Druck und drohte, zu detonieren. Aus Schutz vor möglicherweise austretenden Giftdämpfen sei das Behältnis am Morgen von Fachleuten gesichert worden. Menschen seien nicht in Gefahr, hieß es.

Die Firma, in der Autoteile produziert werden, ist nach Polizeiangaben in einem Industriegebiet in Nottertal-Heilinger Höhen.

Foto: Daniel Volkmann

Mehrere Feuerwehren der Region sind mit Gefahrgutzügen vor Ort. Die Kameraden sind in Schutzanzügen ins Gebäude gegangen.

Der Einsatz dauerte am Vormittag noch an, die Neue Straße und die Straße An der Mühle in Schlotheim sind derzeit gesperrt.