Matthias Cyrus ist evangelischer Pfarrer in Großengottern.

Zum Tage Großengotterns Pfarrer sagt: Willkommen in der Sehnsuchtszeit

Matthias Cyrus, Pfarrer in Großengottern, über den Advent als eine Zeit der Besinnung.

Wir treten ein in eine Sehnsuchtszeit, in eine Zeit der Besinnung. So werden es die meisten Menschen beschreiben, wenn sie nach dem ersten Adventssonntag gefragt werden. Und doch klagen viele darüber, dass die Besinnung nicht gelingt und die Sehnsucht irgendwie ungestillt bleibt, dass das Ende der Weihnachtstag viel zu schnell kommt und dass von alledem nichts bleibt, wenn der Alltag wieder einzieht.

Ja, der Advent ist eine Zeit der Besinnung. Aber das hat wohl wenig zu tun mit gemütlicher Vorweihnachtsstimmung.

Ich selbst liebe diese Stimmung sehr, aber Advent ist und will mehr: Zeit sein zur Besinnung auf mich selbst. Was da geschieht kann vielleicht Ruhe bringen, vielleicht aber auch eher in einen geistlichen Kampf führen.

Ich spüre, wo meine wunden Punkte sind, wo ich über mich selbst, über andere oder auch über die Welt verzweifeln könnte.

Warten, dass Gott in unser Leben kommt

Der Advent kann und will eine Zeit sein, in der ich dem wirklich auf die Spur komme. So wird er auch zu einer Sehnsuchtszeit, zu einer Zeit sehnsüchtigen Wartens auf den, der da kommen soll.

Ich warte nicht nur darauf, endlich den Weihnachtsbaum aufzustellen oder Geschenke zu bekommen.

Ich warte, dass Gott selbst in mein Leben kommt und meine Wunden heil macht.

Es tut gut, zu wissen, dass er kommt, dass er wirklich auch bei mir ankommen will.

Immer wieder haben Menschen solche Sehnsucht verspürt und immer wieder haben sie erfahren, dass die Prophezeiung Wahrheit wurde: „Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.“ (Sacharja 9,9b)

Der Advent wird zu einer Zeit auch des sehnsüchtigen Rufens: Komm du selbst in mein Leben, o Gott! Komm, der mein Leben heilen kann, in dem ich mit allem hellen und dunklen geborgen bin und der mich in den Frieden mit mir selbst führen will.

Der Liederdichter Paul Gerhard drückt es so aus: Das schreib dir in dein Herze, du hochbetrübtes Heer, bei denen Gram und Schmerze sich häuft je mehr und mehr; seid unverzagt, ihr habet die Hilfe vor der Tür; der eure Herzen labet und tröstet, steht allhier.

Vielleicht mögen Sie sich ganz bewusst und besinnlich auf den Weg zum Weihnachtsfest machen. Und vielleicht können zwei Fragen auf diesem Weg hilfreich sein:

In welche Dunkelheit und welches Licht meines Lebens möchte ich Gott einladen? Wo warte ich sehnsüchtig darauf, dass er in meinem Leben ankommt?