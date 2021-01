Großer Corona-Test in einem Pflegeheim in Schlotheim

151 Menschen – 70 Mitarbeiter und 81 Senioren eines Pflegeheims in Schlotheim – wurden am Montag auf Corona getestet. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Grund sei ein positiver Corona-Test bei einer Bewohnerin gewesen. Daraufhin habe die Taskforce, die schnelle Einsatzgruppe, die Menschen getestet.

Das Deute Rote Kreuz übernahm bis in die Abendstunden die Abstriche der Bewohner. Die Mitarbeiter wurden durch ein drittes Team, geführt vom leitenden Notarzt Stephan Nautscher-Timmermann, getestet. Mit Ergebnissen wird in den nächsten Tagen gerechnet.

Neben der Begrenzung der Zahl der Besucher muss im Unstrut-Hainich-Kreis seit 10. Januar – und damit eine Woche eher als in den meisten anderen Thüringer Kreisen -- jeder Besucher eines Pflegeheims per Schnelltest auf Corona getestet werden. Auch die Mitarbeiter müssen regelmäßig zum Test.

Wer mit positivem Test auffällt, muss sich seit 18. Januar sofort in Quarantäne begeben und das Gesundheitsamt informieren. Trotzdem wurde in den vergangenen Wochen immer wieder das Virus in Pflege-Einrichtungen getragen.

Bei den Schnelltests sollen acht Soldaten der Bundeswehr helfen. Der Landkreis hat in der vergangenen Woche den Antrag gestellt, der nun genehmigt ist – bis 16. Februar. Weitere Soldaten helfen seit Wochen bei der Kontaktnachverfolgung und im Hufeland-Klinikum. Laut Kreisverwaltung hätten vier Pflegeheime Bedarf angemeldet. Für das Einarbeiten der Soldaten verantwortlich sind ein Arzt des örtlichen Gesundheitsamtes und das Hufeland-Klinikum.

Erstmals seit Wochen ist der Inzidenzwert auf unter 200 gefallen. Die Zahl der Infizierten in sieben Tagen, umgerechnet auf 100.000 Einwohner, wurde am Dienstag mit 192 angegeben. Noch Sonntag betrug sie 261. 485 Menschen sind nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. 66 von ihnen werden in einem Krankenhaus betreut.