Fußballtrainer Dario Steif und seine Mitstreiter vom Sportverein Fortuna Körner organisieren ein großes Fußballturnier für Junioren. Start ist am kommenden Samstag, den 25. Februar um 9 Uhr in der Turnhalle auf dem Berufsschulcampus in Görmar.

Großes Junioren-Fußballturnier startet am kommenden Samstag

Körner. Sein erstes großes Fußball-Hallenturnier in diesem Jahr, veranstaltet der Sportverein Fortuna am kommenden Wochenende. Das gibt es zu erleben.

Viel zu tun gab es in den vergangenen Tagen für Fußballtrainer Dario Stief und seine Mitstreiter des Sportvereines Fortuna Körner. Sie organisierten ein großes Junioren-Fußballturnier in der Sporthalle auf dem Berufsschulcampus des Unstrut-Hainich-Kreises in Görmar.

Am kommenden Samstag, den 25. Februar, geht’s los. Ab 9 Uhr werden insgesamt 54 Mannschaften in sieben Altersklassen gegeneinander antreten. „Wir konnten Mannschaften aus der gesamten Republik für unser Turnier begeistern. Aus unserer Region sind fast alle Vereine dabei. Wir hoffen auf viele Gäste“, sagt Stief. Auch am Sonntag werde gespielt. Der Erlös der Veranstaltung soll für den Bau des neuen Multifunktionsspielfeldes auf dem Körnerschen Sportplatz genutzt werden. Der Körnersche Sportverein zählt derzeit 180 Mitglieder.