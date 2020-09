Großurlebens Kriegsdenkmal wird saniert

Urleben. Nachdem bereits das Weltkriegsdenkmal in Kleinurleben saniert wurde, soll nun das in Großurleben angegangenen werden.

Saniert werden kann jetzt auch das Weltkriegsdenkmal in Großurleben. Laut Bürgermeister Ronald Schmöller (parteilos) ist die Finanzierung zu hundert Prozent mit Fördermitteln gesichert.

Rund 8000 Euro kostet die Sanierung. 2000 Euro hat die Gemeinde bereits aus dem Verfügungsfonds des Landrats bekommen und 3200 Euro steuert die Stiftung der Sparkassen Unstrut-Hainich bei. Auch die Staatskanzlei stellte Geld aus Lottomitteln in Aussicht.

Das Denkmal für die Opfer der beiden Weltkriege soll so weit wie möglich in den Urzustand versetzt werden. Heißt: Der Naturstein, den ein Adler krönt, wird gesäubert und ausgebessert. Daneben sind zwei Säulen geplant, die mit Schalen versehen werden. Denn wie Schmöller informiert, sind zwei Betonfundamente Indiz dafür, dass sich dort früher Stelen befanden. Jedoch gab es auch auf alten Bildern keine konkreteren Hinweise.

Die Arbeiten übernimmt eine Firma aus Erfurt, die bereits 2019 das Weltkriegsdenkmal in Kleinurleben instand setzte. Nach einer Panne musste die Gemeinde damals für die 5200 Euro teuere Sanierung rund 2000 Euro aus der Haushaltskasse beisteuern. Denn in der Staatskanzlei waren die Anträge auf Fördermittel vermutlich an einer Stelle hängengeblieben und damit zu spät eingegangen.

Die jetzige Sanierung des Denkmals in Großurleben ist aufwendiger, da sich auch die Einfriedung in sehr schlechtem Zustand befindet. Ende Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.