Großvargulas Feuerwehr will Transporter umrüsten

Rund 5500 Euro will die Feuerwehr Großvargula an Eigenleistungen erbringen. Das Bild ist ein Symbol-Bild.

Großvargula. Mit der Umrüstung eines Gebrauchtfahrzeugs zum MTW der Feuerwehr kann Großvargula Geld sparen.

Um Kosten zu sparen, soll der neue Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr Großvargula mit Eigenleistungen umgerüstet werden. Wie Gemeinderat Marc Randhage (Fraktion FFW) in der Sitzung am Dienstagabend informierte, werden in der kommenden Woche zwei Gebrauchtfahrzeuge vom Typ Ford Transit besichtigt, die in die engere Auswahl gekommen sind.

Der alte Transporter (Baujahr 1993) ist in die Jahre gekommen. Benötigt wird das Fahrzeug für Einsätze und für die Jugendwehr. Laut Randhage seien bereits umgerüstete Autos wesentlich teurer. Im aktuellen Haushalt hat die Gemeinde 29.000 Euro für den neuen Transporter eingestellt. Nach Abzug von Eigenleistungen, Landkreiszuschuss und Spenden beläuft sich laut Kalkulation der Gemeindeanteil auf 13.000 Euro.