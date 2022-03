Grüne Herrschaften im Unstrut-Hainich-Kreis erleben Schicksale, die im Gedächtnis bleiben

Alfons Burhenne, Elke Hennlich und Reinhold John (von links) gehören zu den Grünen Damen und Herren im Unstrut-Hainich-Kreis. Sie hoffen, dass die Besuchsregelungen in den Krankenhäusern bald gelockert werden, um wieder regelmäßig Patienten besuchen zu können.

Unstrut-Hainich-Kreis. 15 Grüne Damen und Herren kümmern sich ehrenamtlich um Patienten in den Krankenhäusern in Bad Langensalza und Mühlhausen. Dabei erlebten viele von ihnen bereits Situationen, die berühren.

Ein Besuch am Krankenbett kann maßgeblich zur Genesung beitragen. Deshalb haben es sich etwa 15 Männer und Frauen im Unstrut-Hainich-Kreis zur Aufgabe gemacht, Patienten in den beiden Krankenhäusern des Hufeland-Klinikums regelmäßig zu besuchen.

„Wir wollen die Kranken ein bisschen ablenken, sie auf andere Gedanken bringen und vor allem zuhören, wenn sie über ihre Krankheit, Sorgen oder Probleme sprechen möchten“, erklärt Elke Hennlich. Die 77-Jährige gehört bereits seit etwa 19 Jahren zu den sogenannten Grünen Damen und Herren, die sich ehrenamtlich um die Patienten kümmern.

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Während der Corona-Pandemie gelten die Besucherregelungen allerdings auch für die ehrenamtlichen Helfer. In 2020 durften sie das Krankenhaus nur im Januar und Februar betreten, in 2021 zwischen Juni und November. „Seitdem wurde das Besuchsverbot nicht wieder aufgehoben“, erklärt Elke Hennlich.

Wann Besuche bei den Patienten wieder möglich sind, stehe laut einer Sprecherin des Klinikums noch nicht fest. Das Besuchsverbot gelte vorerst bis zum 20. März. Inwieweit die Regelungen ab dem 21. März gelockert werden können, werde anhand der Entwicklung der Pandemielage in den nächsten Tagen entschieden.

Name des Vereins bezieht sich auf grüne Kittel und T-Shirts

Organisiert sind die Grünen Herrschaften unter dem Dachverband der Evangelischen Kranken- und Alten-Hilfe. Der Name beziehe sich auf die grünen Kittel beziehungsweise T-Shirts, die sie während ihrer Besuche im Krankenhaus tragen. „Wir müssen erkennbar sein, uns aber auch vom medizinischen Personal abgrenzen“, erklärt Elke Hennlich.

Das Klientel, dass die Grünen Damen und Herren besuchen, sei vollkommen unterschiedlich. „Da sind Menschen jeden Alters, jeder Gesellschaftsschicht und mit den verschiedensten Krankheiten dabei. Menschen mit Familie, aber auch Menschen, die niemanden mehr zum Reden haben“, erzählt Alfons Burhenne, der sich zusammen mit Elke Hennlich vor allem um Menschen auf der Station der Intermediate Care (IMC) in Mühlhausen kümmert. Dort liegen Patienten, die zwar keine intensivmedizinische Behandlung mehr brauchen, allerdings noch engmaschiger überwacht werden müssen.

Jeder der Grünen Herrschaften sei einer Station zugeteilt, deren Patienten er regelmäßig besucht – mindestens einmal die Woche an einem festen Tag. Das brauche Zeit und Durchhaltevermögen, meint Alfons Burhenne. „Bei unseren Besuchen melden wir uns immer zuerst bei den Krankenschwestern und -pflegern. Sie können einschätzen, wer Bedarf an Gesellschaft und einem Gespräch haben könnte“, erklärt er.

Meistens gehe es in den dann folgenden Gesprächen um Alltägliches, um die Familie und den Beruf. Jeder der Grünen Damen und Herren habe aber auch schon Erfahrungen gemacht, die im Gedächtnis geblieben sind. „Wir unterliegen natürlich der Schweigepflicht“, sagt Elke Hennlich.

Gleich mehrere der ehrenamtlichen Helfer kümmerten sich in der Vergangenheit zum Beispiel um ein Baby, das nach seiner Geburt nicht mit seinen Eltern nach Hause durfte und somit über ein Vierteljahr auf der Kinderstation zu Hause war. „Wir haben mit ihm gespielt, es gefüttert und sind viele Stunden spazieren gefahren“, erzählt Alfons Burhenne. Das Baby kam später in eine Pflegefamilie.

Reinhold John gehört ebenfalls zu den Grünen Herrschaften und besucht einmal pro Woche Patienten in der allgemeinen Chirurgie. Und auch dort erlebte er schon so einige Schicksale hautnah mit. „Ich erinnere mich an eine Familie, die nach einem Unfall auf der Autobahn erste Hilfe leisten wollte. Der Vater wurde von einem Auto erfasst und vor den Augen seines Kindes getötet“, erzählt er.

Der Lohn aller Mühen ist eine unvergleichbare Dankbarkeit

Die Arbeit am Krankenbett sei mitunter aufreibend. „Wer wirklich helfen will, muss emphatisch sein, Leid sehen und verarbeiten, auf Menschen zugehen und sich selbst zurück nehmen können“, erklärt er. Wer aber auf die Sorgen und Probleme der Patienten eingehe, erfahre im Gegenzug viel Dankbarkeit.

Die Grünen Damen und Herren im Unstrut-Hainich-Kreis sind übrigens immer auf der Suche nach Nachwuchs.

Wer sich über die ehrenamtliche Arbeit im Krankenhaus informieren will, kann sich per Mail an Alfons Burhenne unter alfons@burhenne-web.de wenden.