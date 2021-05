Das Grüne Innenstadtfest in Bad Langensalza – hier ein Archivbild - wurde wegen Corona erneut komplett abgesagt.

Grünmarkt in Bad Langensalza abgesagt

Bad Langensalza. Das Innenstadtfest entfällt nun auch in abgespeckter Variante.

Das Grüne Innenstadtfest in Bad Langensalza ist nun komplett abgesagt. Das teilte die Stadtverwaltung Händlern mit, die sich beteiligen wollten. Demnach erlaube die Pandemielage auch keinen Grünmarkt, auf den das Fest im Vorfeld bereits reduziert worden war. Das habe sich in Gesprächen mit dem Gesundheitsamt ergeben. Auch das Mittelalterstadtfest im August ist bereits abgesagt worden. Das Brunnenfest steht hingegen in abgespeckter Variante noch im Plan. Es soll vom 11. bis zum 20. Juni stattfinden.