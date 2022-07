Grünmarkt und Orgelmusik in Mühlhausen

Mühlhausen. Am Freitag ist der Architekt Friedrich August Stüler auf dem Mühlhäuser Grünmarkt unterwegs. Anschließend gibt es Orgelmusik in der Marienkirche.

Die Stadt Mühlhausen lädt am kommenden Freitag, 29. Juli, zum Bummel über den Grünmarkt und zur anschließenden musikalischen Auszeit in die Kirche St. Marien ein.

Wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt, können Besucher um 11 Uhr dem in Mühlhausen geborenen Architekten Friedrich August Stüler begegnen. Verkörpert wird dieser von MDR-Sprecher Axel Thielmann. Im Anschluss lädt der Stadtorganist Denny Ph. Wilke um 11.30 Uhr zu einer halbstündigen Orgelmatinee in die Marienkirche ein.

Eine Besonderheit in diesem Jahr ist, dass man den Organisten bei seiner Arbeit beobachten kann. Wegen der Sanierung der Sauerorgel steht derzeit eine Digitalorgel in der Marienkirche. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.