Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grundschule Katharinenberg bekommt Pokal

Wohl die meisten der rund 80 Mädchen und Jungen aus der Grundschule Katharinenberg mussten schmunzeln und vielleicht auch etwas grübeln, als sie am Montagvormittag der Geschichte „Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat“ lauschen durften. Weil die Episoden in dem Kinderbuch von Marc-Uwe Kling irgendwie glaubhaft und nachvollziehbar erschienen, amüsierten sich nicht nur die jungen Zuhörer des beliebten „Lesekinos“ an der Eichsfelder Grundschule ganz herzhaft.

Dieses fand aus feierlichem Anlass am Montag in der Turnhalle in einem größeren Rahmen statt. Dabei wurde das Projekt zur Leseförderung im Wettbewerb „Ideen machen Schule“ durch die Thüringer Energie AG als Leuchtturm prämiert. Projektleiter Roy Hildebrandt überreichte den Schülersprechern Maximilian Metz und Dorothea Montag den Pokal. Mit der Gewinnprämie das Lesecafé gemütlicher ausstatten Die Trophäe ist überdies verbunden mit einer Zuwendung über 1000 Euro. Damit soll das kleine Lesecafé nun noch gemütlicher und attraktiver ausgestaltet werden. „Wir wollen auf das Abenteuer Lesen neugierig machen und die Freude an guten Büchern wecken und erhalten“, sagte Schulleiterin Andrea Motz. Die Veranstaltungen der Reihe Lesekino seien über die Zeit zu wahren Genussstunden für die Kinder geworden. Dabei würden jeweils alle Sinne angesprochen und die Mädchen und Jungen zur spielerischen Umsetzung und kreativen Weiterentwicklung von Geschichten eingeladen. In eine Rolle des besagten Kinderbuches über das Dilemma mit dem Internet war als Vorleser auch Südeichsfeld-Bürgermeister Andreas Henning (parteilos) geschlüpft. Als Mitglied des Kommunalbeirats der Teag dankte er gleichzeitig dem Energieversorger im Namen der Grundschule Katharinenberg bei der Förderung des Leseprojektes.