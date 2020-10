Gummibärchen-Affäre: Wahl in Nottertal-Heilinger Höhen gültig

Die angefochtene Kommunalwahl in der Landgemeinde Stadt Nottertal-Heilinger Höhen wird nicht für ungültig erklärt. Allerdings könnte es sein, dass sich der wiedergewählte Bürgermeister Hans-Joachim Roth (CDU) einem Ordnungswidrigkeitsverfahren stellen muss.

Bei der Wahl am 6. September hatte Roth in allen Wahllokalen Gummibärchen an die Wahlvorstände verteilt. Daraufhin gab es eine Wahlanfechtung – von wem ist bislang unbekannt. Der Vorwurf: unzulässige Wählerbeeinflussung.

Die Anfechtung der Wahl wurde von der Kommunalaufsicht wegen Formfehlern zurückgewiesen. Sie sei nicht schriftlich gegenüber der Rechtsaufsichtsbehörde erklärt worden, teilt das Landratsamt am Mittwoch mit.

Landesverwaltungsamt entscheidet über Ordnungswidrigkeitsverfahren

Bürgermeister Hans-Joachim Roth (CDU). Foto: Daniel Volkmann

Dennoch sieht die Kommunalaufsicht nach Auswertung des Falles einen Verstoß gegen das Verbot der unzulässigen Beeinflussung von Wählern – in diesem Fall durch das Verteilen von Fruchtgummis. Laut Thüringer Kommunalwahlgesetz dürfen sich Bewerber um das Amt des Bürgermeisters am Wahltag außer zur Stimmabgabe nicht in oder vor Wahllokalen aufhalten, so die Behörde.

Allerdings sei der Umfang von Roths Fehlverhalten nicht ausreichend, um die Wahl für ungültig erklären zu lassen. Über die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens muss nun das Landesverwaltungsamt entscheiden. Roth selbst hatte erklärt, schon bei vorangegangenen Wahlen Gummibärchen an die Wahlhelfer verteilt zu haben. Mit 58 Prozent der Stimmen wurde er zum Bürgermeister der neuen Landgemeinde gewählt, trat gegen drei andere Kandidaten an.

