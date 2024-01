Gute Nachrichten aus dem Unstrut-Hainich-Kreis

Spendable Menschen auf dem Mühlhäuser Weihnachtsmarkt und junge Mühlhäuser, die mit ihrem Wissen älteren Menschen helfen wollen, dazu Veranstaltungsangebote: Aus dem Unstrut-Hainich-Kreis gibt es einige schöne, zu Herzen gehende Nachrichten.

3000 Euro für die Hospizarbeit

869,62 Euro für den Verein Kinderhospiz Mitteldeutschland und 2098,14 für den Mühlhäuser Verein For Life sammelte der Benefizstand auf dem Weihnachtsmarkt. Dieses Fazit zog jetzt Volker Bade. Trotz, wie er sagt, „immens gestiegener Kosten“ habe man dieses beachtliche Ergebnis im Ehrenamt erwirtschaften können. Unterstützt wurde die Gruppe durch die Mühlhäuser Bäcker Marx, Schikore, Stelzer, Mehler, Müller und höchst persönlich beim Anschnitt Hartmut Menzel, die jeweils zwei Stollen in Handarbeit fertigten und verteilten. Im Bild (von links) Sebastian Fiebrich, Martha-Marie Motz, Hartmut Menzel, Volker Bade und Oskar Mikulik.

Neujahrskonzert in der Sonnenkirche

Der Verein Sonnenkirche in Neunheiligen lädt zum Neujahrskonzert am Sonntag, 7. Januar, 16 Uhr in der Heilig­-Kreuz­-Kirche. Ein bunter Mix von Bach bis zu den Rolling Stones ist angekündigt: Das Bläserensemble „Blechmusik mit Paukenschlag“ unterhält mit Stücken von klassisch konzertanter bis hin zu rockig moderner Musik.

Mühlhäuser Schüler wollen älteren Menschen helfen

Das Projekt „Jung hilft Alt“, ins Leben gerufen vom Seniorenbeauftragten des Landkreises, Peter Goericke, startet am Donnerstag, 11. Januar, im Mehrgenerationenhaus in Mühlhausen (Puschkinstraße). Es ist, wie Susann Keyser, Vorsitzende der Senioren- und Behindertenvertretung in Mühlhausen, mitteilt, ein niederschwelliges Angebot für Ältere, um Unterstützung im Umgang mit moderner Technik zu bekommen.

Kleintierzuchtverein Heilinger Höhen zeigt Zuchterfolge

Der Kleintierzuchtverein Heilinger Höhen lädt an diesem Wochenende zur Vereinsschau in Bothenheilingen ein. Im Saal der Gaststätte „Zur Eiche“ werden 200 Tauben, Zwerghühner und Hühner ausgestellt sein. Auch zirka 40 Kaninchen sind zu sehen. Die Schau wird am Freitag, 5. Januar, um 19.30 Uhr im Vereinskreis eröffnet. Gäste können die Tiere dann an den beiden Folgetage bestaunen: am Samstag, 6. Januar, von 10 bis 17 Uhr sowie am Sonntag, 7. Januar, von 10 bis 15 Uhr.

Für den noch jungen Verein, in dem der Kleintierzuchtverein Kirchheilingen und Umgebung mit dem Rassegeflügelverein Bothenheilingen nach der Fusion aufgingen, ist es die zweite Schau. Er hat 33 Mitglieder.

Weinverkostung im Haus des Gastes in Bad Tennstedt

„Die Facetten des Weines“ ist der Titel der Veranstaltung, zu der die Tourist-Information in Bad Tennstedt am Freitag, 12. Januar, einlädt. In gemütlicher Atmosphäre sollen im Haus des Gastes edle Tropfen verkostet werden.

Die Tourist-Information kooperiert bei der Veranstaltung mit der Firma Weingenuss Krebs aus Mühlhausen. Ab 17 Uhr werden die Teilnehmer mit einem Aperitif empfangen. Um 18 Uhr beginnt die Verkostung, die drei bis vier Stunden dauert. Sieben Weine werden mit kleinen Köstlichkeiten wie Salat, Wurst, Käse, Baguette und Wasser gereicht. Kosten: 45 Euro. Diese Teilnehmergebühr ist bei der Anmeldung in der Tourist-Information bar zu entrichten.

Mit Glühwein in der Hand durch Mühlhausen

Für Samstag, 13. Januar, bietet die Tourist-Information Mühlhausen eine geführte Glühweinwanderung an. Start ist 14.30 Uhr Am Stadtwald 60. Hier erhält jeder Gast einen neu gestalteten Thermobecher für die Wanderung und vier Gutscheine für das Auffüllen des Bechers mit Glühwein. Nach dem ersten Befüllen der Becher erfolgt ein 20-minütiger Einblick in die Stadtgeschichte durch den Gästeführer, der die Gruppe auf der Wanderung zur Innenstadt begleitet. Eine Anmeldung unter Telefon: 03601/404770 ist erforderlich. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich.