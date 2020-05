Frances Theres Beier

Guten Morgen im Unstrut-Hainich-Kreis: Frances Theres Beier hatte einen schlechten Tag.

Guten Morgen im Unstrut-Hainich-Kreis: Zum Streichen

Es klingelt – bis ich den Hörer der Gegensprechanlage abnehme. „Der Nachbar ist wohl nicht da?“, schallt es mir entgegen. „Ähm, scheinbar nicht.“ Mehr bringe ich nicht heraus, denn ich versuche den Schmerz zu unterdrücken. Der ist so stark, dass es mir fast die Tränen in die Augen treibt. Auf dem Weg zur Tür bin ich mit dem Schienbein an die Kante vom Nachtischschränkchen gestoßen.

Es gibt Schlimmeres. Zum Beispiel zugeparkt zu werden, wenn man es eilig hat. Um mich bemerkbar zu machen, fange ich an zu hupen. Das lockt tatsächlich die Wagenbesitzerin an, die erklärt das Schild „Ausfahrt frei halten“ nicht bemerkt zu haben.

Beim Losfahren merke ich, kein einziger Sender funktioniert. Dann eben ohne Radio. Dass ich auf der Rückfahrt auch ohne Auspuff fahren muss, darauf war ich selbst an diesem Tag nicht gefasst.

Nach dem Termin in Mühlhausen startete ich meinen kleinen roten Flitzer, der plötzlich Geräusche machen konnte wie ein V8. Was war das? Ich inspizierte den Wagen. Die Antenne war abgebrochen. Das konnte aber nicht einen solchen Krach verursachen.

Der Blick unters Auto schaffte Klarheit. Der Endschalldämpfer hing nur noch an einem porösen Gummiband und schleifte auf dem Boden. Na ja, morgen ist ein neuer Tag.