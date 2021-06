Guten Morgen, Mühlhausen: Biolärm mit Auswüchsen

Alexander Volkmann über ein tierfreundliches Heim

Das Leid teile ich mir mit dem Kollegen W. Auch ihm bereitet nächtliches Vogelgezwitscher wenig Freude. Mich reißt es kurz vor vier aus dem Schlaf. Denn geschlossene Fenster sind bei sommerlichen Temperaturen wenig angenehm. Neuerdings nimmt der „Biolärm“ – so nennt es eine Bekannte aus der Stadt – weitere Auswüsche an. Zu singfreudigem Geflügel gesellen sich nämlich auch noch rollige Katzen und liebeshungrige Kater aus der Nachbarschaft mit lautstarkem Geschrei.

Ich habe keine Wahl, als es unter dem Kopfkissen geduldig zu ertragen.

Doch eigentlich sind wir ein tierfreundliches Haus. Im Efeu gegenüber haben es sich Amseln gemütlich gemacht. In der Scheune sind es Rotschwänzchen und Schwalben, die ihre Jungen aufziehen. In den dunklen Ecken hängen Fledermäuse und neulich entdeckte ich beim Aufräumen sogar einen dicken Igel, den wir in den Garten entließen.

Meine neueste, ganz eigennützige Idee für mehr Artenvielfalt ist der Blühstreifen im Rasen. Ich muss weniger mähen und Insekten haben haufenweise zu Futter. Nett anzusehen ist es außerdem.

Wir haben also alles, was das Herz des Tierfreundes begehrt und ich habe ein Argument mehr, den Wunsch meiner Kinder nach einem Hund weiter abzubügeln.