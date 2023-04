Guten Morgen, Mühlhausen: Sprechende Schokolade

In Mühlhausen wird regelmäßig ein Kampf der besonderen Art ausgefochten. Die Lösung ist naheliegend, aber doch zu leicht.

Ich versuche im Moment, auf Süßigkeiten zu verzichten, und das ist manchmal gar nicht so einfach. Mal sind es die Kollegen in der Redaktion in Mühlhausen, die einem einen Keks oder ein Stück Schokolade anbieten. Dann sind es die Süßigkeiten, die zu Hause ihren Platz haben. Das sind meist die schlimmsten Übeltäter.

Sobald ich weiß, dass etwas Schokolade im Kühlschrank liegt, gehen die Spielchen los. Gefühlt fängt die Schokolade an, mit mir zu sprechen. Sie ruft förmlich nach mir: „Hallo, ich bin hier! Du kannst mich gern aufessen! Ich schmecke heute auch besonders gut.“ Hat der Psychoterror einmal angefangen, dann hört er auch nicht mehr auf.

Iss doch einfach einen Apfel oder eine Banane… Pah, die schmecken doch nicht einmal ansatzweise so gut, wie die sprechende Schokolade! Was ist also die Moral von der Geschichte? Keine Schokolade zu kaufen wäre eine Lösung, aber das wäre zu einfach. Deswegen geht der ewige Kampf bald in die nächste Runde. Doch irgendwann werde ich mal als Sieger hervorgehen und bis dahin schmeckt die Niederlage zumindest nicht schlecht.