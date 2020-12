Im Unstrut-Hainich-Kreis existiert eine exklusive Gesellschaft, zu der nur Ausgewählte Zugang haben. Sie hat, ähnlich wie bei den Freimaurern, das Ziel, handwerkliches Wissen auszutauschen und wird nur in den Wochen vor Weihnachten aktiv.

Kein Sorge, das hier wird jetzt keine Verschwörungsfantasie, obwohl zur Zeit ja besonders viele davon in der Gegend herumgeistern, besonders in diesem obskuren Internet. Meine Geheimgesellschaft strebt weniger die Weltherrschaft an als vielmehr ein perfektes Weihnachtsmahl.

Ja, die Gemeinschaft der Gansbräter ist völlig harmlos. Und wo immer sich dieser Tage Menschen aus den erlaubten zwei Haushalten treffen, finden umgehend die jeweiligen Ganszuständigen zusammen, um sich und ihre Tipps auszutauschen.

Im Mittelpunkt stehen dabei Temperaturfragen und Füllungskonsistenz, knusprigkeitssteigernde Maßnahmen, Fettableitung und -weiterverwendung, Saucenvarianten und die ewige Beifuß-Debatte. Nicht wenige, so erfuhr ich als Logenbruder, schreiben wie ich selbst ob des komplexen Garvorgangs sogar eigene Zeitpläne.

Eins scheint aber bei allen Gansbratlogenmitgliedern gleich zu sein: Das Wissen, dass das Ergebnis am 24. oder 25. Dezember (je nach Tradition) wieder bejubelt werden wird.