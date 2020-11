Haben Sie schon auf den Kalender geschaut? Ja, heute ist Freitag, der 13. Passen Sie bloß auf, dass Ihnen keine schwarze Katze über den Weg läuft – schon gar nicht von links nach rechts.

Hotels mit einem 13. Stockwerk dürften zumindest in diesem Corona-Jahr keine Gefahr darstellen. Ebenso wenig wie die Flugzeuge mit der Reihe oder dem Sitzplatz 13. Denn es sind ja sowieso alle zu Hause.

Auch sonst können alle beruhigt sein. Denn keine Statistik kann belegen, dass an diesem Tag besonders viele Unglücke oder Verkehrsunfälle passieren. Warum den meisten dennoch ein mulmiges Gefühl im Nacken sitzt, liegt am Aberglauben, der sich um diesen Tag rankt.

Schuld daran ist der US-Amerikaner Thomas William Lawson, der 1907 den Börsenroman „Friday the 13th“ schrieb. Die Wahrnehmung, dass Freitag, der 13. ein Unglückstag ist, wuchs dann in Deutschland im Jahr 1916, als der Film „Freitag der 13.“ in die Kinos kam, in dem Mitglieder einer Familie immer an diesem Datum ums Leben kommen.

Aber es gibt auch Länder, wo der Tag ein Glückstag ist – zum Beispiel in Japan. Damit dürften die Chancen 50 zu 50 stehen, wie der Tag letztlich wird.

Es sei denn, Sie leiden an Paraskavedekatriaphobie – an der Angst vor diesem Tag.