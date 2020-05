Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen Unstrut-Hainich-Kreis: Das größte Geschenk

Die Gemeinde Herbsleben wollte zuletzt der Patenkompanie des Ortes eine Freude machen. Sie schickte vor Ostern ein Paket mit Lebensmitteln wie hausgeschlachtete Wurst, die auch eine Erinnerung an die Heimat sein sollten. Denn die Soldaten des Gothaer Aufklärungsbataillons 13 der Bundeswehr waren zu der Zeit in Litauen stationiert. Es sollte eine nette Geste sein und auch zeigen, dass die Gemeinde an sie denkt.

Die Soldaten haben sich offensichtlich sehr darüber gefreut. In der jüngsten Gemeinderatssitzung las Bürgermeister Reinhard Mascher den Dankesbrief vor. Mit dem Brief hatte die Patenkompanie aber auch ein Paket zurückgeschickt. Es enthielt ebenfalls Köstlichkeiten, natürlich aus dem litauischen Raum.

Geschenke erhalten also doch die Freundschaft. Eine Sache allerdings war Mascher etwas peinlich, wie er gestand. Das Paket aus Litauen war deutlich größer als das, was Herbsleben geschickt hatte.