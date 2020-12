Guten Morgen, Unstrut-Hainich-Kreis: Die Christstollen-Debatte

Jede Familie hat so ihre Weihnachtsbräuche. Die einen schmücken den Baum erst am Heiligen Abend, die anderen tischen jedes Jahr die Weihnachtsgans auf. Auch in meiner Familie haben sich über die Jahre einige Traditionen eingeschlichen. Doch keine scheidet so sehr die Geister wie der brotartige Kuchen aus Hefeteig.

Erstmals wurde der Stollen, auch Christ- oder Weihnachtsstollen genannt, laut dem Deutschen Wörterbuch 1329 in Naumburg an der Saale erwähnt. Zum Anfang des 17. Jahrhunderts hat es sogar mal einen Stollenkrieg zwischen konkurrierenden Bäckern in Sachsen gegeben. Heute führt das Weihnachtsgebäck aber wohl höchstens noch zu Diskussionen, wie auch dieses Jahr in meiner Familie.

Denn in der Heimat am Niederrhein ist scheinbar der Stollennotstand ausgerufen wurden. Für meine Mutter eine Katastrophe, ist es doch ihr liebster Weihnachtsbrauch, am 24. Dezember das Gebäck mit Marzipankern zu essen. Es entstand in der Familie eine Debatte, ob das Gebäck nicht auch verzichtbar wäre. Denn bis auf sie ist sonst keiner ein Stollenfan.

Nur gut, dass man in der Heimat des Stollens, also hier in Mitteldeutschland, scheinbar für solche Notfälle gewappnet ist. So kann ich nicht nur helfen eine Tradition, sondern auch den familiären Frieden zu wahren.