Guten Morgen, Unstrut-Hainich-Kreis: Einfach eingesperrt!

Wenn Sie sich auf etwas so richtig konzentrieren, kriegen Sie dann auch nicht mehr mit, was um Sie herum passiert? Vielen geht das so, wenn sie ein gutes Buch lesen oder einen spannenden Film schauen.

Mir geht das zwangsläufig so, wenn ich meine Texte schreibe. Ich versuche dann ganz gezielt, alles andere auszublenden. Am besten gelingt mir das tatsächlich abends. Neulich saß ich noch relativ spät in der Redaktion und schrieb voll fokussiert an einem Text.

Scheinbar so fokussiert, dass ich nicht mitbekommen habe, wie ein Kollege nach dem anderen Feierabend machte. Das Problem: Die Kollegen haben auch mich nicht mitbekommen.

Ich tauchte erst und ziemlich ruckartig wieder hinter meinem Bildschirm auf, als plötzlich das Licht ausging, die Tür zu meinem Büro zuklappte und sich ein Schlüssel im Schloss drehte.

Das war nicht weiter tragisch, weil ich mich mit meinem Schlüssel schnell wieder befreien konnte. Allerdings kommt es nicht selten vor, dass ich eben diesen Schlüssel des Öfteren zu Hause liegen lasse.

Falls Sie also demnächst auf dem Steinweg jemanden verzweifelt rufen hören, schauen Sie ruhig mal nach oben. Eine Zeitungsredakteurin war dann gerade äußerst konzentriert und hat leider ihren Schlüssel vergessen.