Wenn Sie grade dabei sind, Ihr Auto oder einen Nagel zu entrosten, dann dürfen Sie gerne eine Minute des Gedenkens für einen großen Sohn der Region einlegen. Denn der Bad Langensalzaer Johann Christian Wiegleb entdeckte vor 251 Jahren die Oxalsäure, die sauber Rost von Eisen entfernt und zudem bleichende Wirkung hat, etwa auf Holz.

Wiegleb wurde 1732 in Langensalza geboren und starb hier 1800. Er war ein geachteter Apotheker, später auch Stadtoberkämmerer. Aber wie komme ich gerade jetzt auf ihn?

Ich lese derzeit ein Buch darüber, wie Magier, Illusionisten und Spiritisten es seit Jahrhunderten schaffen, den Menschen Bären aufzubinden. Ein bisschen Hokuspokus, Verwirrung stiften und schon lassen erstaunlich viele jede Vernunft fahren und glauben an Zauberei.

Zu meiner Überraschung taucht auch Wiegleb in dem Buch auf. Denn er, ein Kind der Aufklärung, wetterte gegen die Alchimisten, die behaupteten, man könne aus Dreck Gold machen. Fakten statt Fake News, war offenbar schon damals seine Devise.

Glaubte ich an Geister, wünschte ich mir, Wiegleb würde sich mal wieder zu Wort melden. Was er wohl sagen würde zu all dem unwissenschaftlichen, vernunftfreien Unsinn, der – nicht erst seit Corona – jetzt überall herumgeistert?