Kleine Sünden straft der Herrgott sofort“, sagte meine Mutter immer, wenn unmittelbar nach einem kleineren Fehltritt etwas schiefging. Zumindest das mit dem „sofort“ steht nun mehr als in Frage. Denn eine kleine Schludrigkeit meinerseits brauchte fast ein Jahr um sich zu rächen.

Wegen des fies langsam auch in den Unstrut-Hainich-Kreis kriechenden Frostes griff ich in den Schieber mit dem winterkompatiblen Warmhaltezeugs und zerrte zwischen Schals, Mützen, Nierenwärmern, Fettsocken und Skibrillen meine Handschuhe hervor. Die sind ledern, alt und das Innenfutter hängt nicht mehr an allen Nähten. Aber ich mag sie halt.

Beim Anziehversuch und der Aufgabe, jeden Finger in die dafür vorgesehene Pelle zu bugsieren, verhedderte ich mich heillos im losen Futter. Erst Stunden und viel Geknurre später war alles an seinem Platz.

Und da fiel’s mir wieder ein: Stets hatte ich letzten Winter beim Herausgleiten sorgsam darauf geachtet, das Innenfutter an seinem Platz zu halten. Nur am letzten Kältetag rupfte ich die Handschuhe ab, angesichts des Frühlings sehr vehement und dachte: „Jetzt ist endlich Schluss mit dem ständigen Heckmeck beim An- und Ausziehen.“ Pustekuchen. Der Winter ist zurück und der Herrgott scheint auch einen langen Atem zu haben.