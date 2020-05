Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen Unstrut-Hainich-Kreis: Nacktkuchen

The-, lieber The-e-e-o, bitte mach mir ein Bananenbrot! Am besten aus Haferflocken, Leinsamenmehl, Kokosblütenzucker, Haselnussbutter, echter gemahlener Vanille und natürlich Bananen. Das wäre die vegane und ziemlich preisintensive Variante, um dieses Brot zu backen. Ursprünglich geht das Lied auf ein altes jamaikanisches Volkslied zurück. Die bekannteste Version davon hat der Calypso-Sänger Harry Belafonte gesungen. Rolf Zuckowski machte 1983 daraus dann den Bananenbrot-Song. Genauso gern, wie ich das Lied höre, mag ich auch das Mischbrot belegt mit Bananenscheiben. Diese Kombination hat allerdings nichts mit dem Bananenbrot zu tun, das gerade einen bundesweiten Backtrend ausgelöst hat. Das Bananabread, wie es heute genannt wird, ist auch eher eine Art gesunder Kuchen. Also keine süße Sünde, sondern etwas, das man sich mit gutem Gewissen gönnen kann. Auch sehr hoch im Ranking steht der Müslikuchen zusammen mit dem Naked Cake. Was übersetzt so viel heiß wie Nacktkuchen. Damit ist Backwerk gemeint, das nicht akkurat verziert werden muss. Backfreunde, die mal was Neues ausprobieren möchten, inspirieren diese Trends vielleicht zu noch außergewöhnlicheren Kreationen. Ich bleibe lieber bei Rührkuchen, Bienenstich und Quarktorte.