Irgendwann kommt sie, die Phase, in der Kinder alles hinterfragen. Egal was ich derzeit zu Hause oder unterwegs erzähle und egal was oder wer uns begegnet – die Frage nach dem Warum lässt niemals lange auf sich warten. Mama, warum ist die Ampel rot? Mama, warum muss ich Zähne putzen? Mama, hat Opa ein Baby in seinem dicken Bauch?

Das sind alles Fragen, auf die sich noch relativ leicht Antworten finden lassen. Das ist zwar meistens erst der Anfang, aber dabei kann ich immerhin kurz mit Wissen glänzen. Allerdings gibt es auch Fragen, bei denen zumindest ich nicht sofort eine Antwort parat habe. Mama, wie macht eigentlich eine Giraffe? Warum ist der Himmel blau? Wie viel kostet eigentlich ein Pferd? Alles Dinge, die ich (vorher) nicht wusste und bei denen mir das Internet helfen musste. Indem Kinder den Erwachsenen Löcher in den Bauch fragen, erkunden sie die Welt – und machen damit teilweise sogar uns ein klein wenig schlauer. Wussten Sie zum Beispiel, dass sich Giraffen vor allem mit Infraschalltönen verständigen? Diese Töne sind so tief, dass das menschliche Ohr sie nicht hören kann. Diese Information allerdings kindgerecht zu verpacken, war nicht leicht und zog vor allem eines mit sich: jede Menge mehr Fragen.